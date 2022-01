La vuelta del Regional, el plato fuerte de 2022

Luego de un 2020 sin competencia, y un 2021 enfocado en competencias locales, en 2022 volverá el Regional más apasionante del país: el del NOA. En principio, la fecha de inicio prevista es el 12 de marzo. En esta oportunidad, el título obtenido por Universitario en 2019 se pondrá en juego bajo un nuevo formato, el que estaba previsto para 2020 pero se suspendió dos días antes por el estallido de la pandemia: 10 equipos en Primera, ocho en el Ascenso y el resto en el Desarrollo (de 10 a 12 equipos).

En la máxima estarán los Universitarios de Tucumán y Salta, Lawn Tennis, Natación y Gimnasia, Tucumán Rugby, Los Tarcos, Old Lions, Huirapuca, Cardenales y Jockey Club. Se enfrentarán todos contra todos en ida y vuelta, con un total de 18 fechas. Los cuatro primeros jugarán las semifinales (1° vs 4° y 2° vs, 3°) el fin de semana del 9 de agosto y la final sería una semana más tarde. Los cuatro semifinalistas obtendrán además una plaza en el Torneo del Interior A, mientras que los tres mejores clasificados siguientes tendrán la suya en el Torneo del Interior B. Los tres últimos de Primera (8° al 10°) jugarán el Torneo Reubicación con los cinco mejores clasificados del Ascenso.

El Ascenso estará conformada por tres clubes de Tucumán (Lince, Aguará Guazú y Cosarios), cuatro de Salta (Jockey Club, Gimnasia y Tiro, Tigres y Tiro Federal) y uno de Santiago (Lawn Tennis). Iniciaría el 26 de marzo (semifinales el 30 de julio y la final el 6 de agosto). Aunque todavía falta la oficialización de disputa.

La tercera división, el Desarrollo, nucleará a los siguientes participantes: Coipú, La Querencia, Bajo Hondo, Tafí Viejo RC, Monteros VCR, San Martín RC, San Isidro RC, Liceo, Frankycia, Lomas Marcos Paz y Santiago Rugby. A estos se sumaría Los Alisos. También comenzaría el 26 de marzo, aunque todavía no se definió su forma de disputa.

Las tres divisiones tendrán ventanas de descanso, programadas para el 16 de abril, 21 de mayo y 16 de julio.El normal desarrollo del calendario competitivo estará sujeto al contexto sanitario de la provincia.

Rugby. Universitarios

Cronograma tentativo de eventos en 2022

Enero: sábado 8 Encuentro de "X Rugby" en los Sauces RC; sábado 22 Torneo de "Beach Rugby" en Coipú RC; sábado 29 XXII Seven de Tafí del Valle.

Febrero: sábado 19 Torneo "Clubes Fundadores" en Cardenales; viernes 25 y sábado 26 Torneo "Julio Coria" en Natación y Gimnasia; sábado 26 "Torneo Apertura" en Bajo Hondo. Marzo: 4, 5 y 6 Torneo Interprovincial "Yoyo Aguero" en Los Tarcos.

Regional del NOA: Primera desde el 12 de marzo al 16 de agosto; Ascenso del 26 de marzo al 9 de agosto; y Desarrollo del 26 de marzo al 16 de agosto.

Torneo del Interior A: 27 de agosto al 15 de octubre.

Torneo del Interior B: del 20 de agosto al 5 de noviembre.

Nacional de Clubes: 29 de octubre semifinal y 5 de noviembre Final.

Seven de la República: 3 y 4 de diciembre.