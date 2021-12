Médicos tucumanos realizaron con éxito una difícil operación a una bebé de ocho meses

Hay pequeños logros que pueden pasar desapercibidos. Ayer, médicos del Hospital del Niño Jesús de Tucumán realizó con éxito una cirugía difícil. Es la cuarta de su tipo en todo el NOA. La edad y la situación de la niña marcan la relevancia de la intervención quirúrgica.

Consultada al respecto, la cirujana pediátrica, subespecialista en intestino corto y médica de guardia del Hospital de Niños, Patricia Ríos, dijo: “Es una nena que tiene ocho meses de edad, nació prematura, de 34 semanas, gemelar. Durante el primer mes de vida tuvo complicaciones intestinales y debimos cortar en varios pedazos el intestino delgado y grueso. Quedó en ese momento con muy poquita cantidad de intestino delgado, 25 centímetros precisamente”.

Con esa cantidad de intestino, los pacientes tienen una mala absorción, por lo tanto necesitaba una ayuda nutricional como es la parenteral para poder crecer.

“Hace 10 años, un paciente así no vivía, no contábamos con los avances que tiene la ciencia hoy. Cuando la conocí, la bebé tenía cuatro meses de vida y pesaba 2.750 kg. Fue el apoyo de la Terapia Intermedia del Hospital de Niños junto a Alejandra Dupuy (médica de cabecera) y su jefe el doctor Castañaro, lo que la sacó adelante. Pusimos todo un equipo para reforzar la parte nutricional para que aumente de peso, porque con esa realidad no se podía operar. Así, logramos llevarla a un peso ideal para operarla, ahora está en 5.900 kg, con ocho meses y tiene todos los estudios correspondientes”, detalló la médica especialista.

La intervención quirúrgica fue exitosa y el equipo pudo elongar el intestino de 84 centímetros a 111 centímetros. “Eso le dará una mejor calidad de vida porque tendrá mejor absorción. Fue una cirugía bastante compleja porque no solamente fue la elongación sino que fue volver a su normalidad la anatomía. En cuanto a la técnica de elongar es la cuarta cirugía que se hace en el norte argentino, la tercera en Tucumán. Es relevante porque es la bebé más chiquita del norte que se elonga en el intestino, todos los otros pacientes tuvieron más de dos o tres años”, recalcó.

Ahora los profesionales están esperando la evolución de la pequeña, que actualmente se encuentra estable.

“Creemos que andará bien, hay que esperar al quinto día tras la operación. Participaron del procedimiento el servicio de Cirugía, Rayos, y una mención especial porque la bebé llegó en este estado gracias al trabajo de la Terapia Intermedia del Hospital de Niños. Hoy es otra nena. Estoy muy contenta de poder hacer esto en el norte”, cerró.