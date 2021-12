“Servicio que no se presta, servicio que no se cobra”, dijo Jaldo

Los cortes programados por la empresa prestataria del servicio de luz en la provincia generaron ruido en el gobierno y hasta Osvaldo Jaldo, gobernador interino, se refirió al tema. “La gente de Transnoa hoy estuvo en Tucumán, van a trabajar y les llevará más tiempo”, dijo y acotó que por ese motivo EDET hizo un cronograma de cortes, que no durarán más de una hora y serán llevados a cabo por grupos distinguidos según la localidad.

Jaldo, sin embargo, destacó que no se les puede cobrar a los tucumanos por un servicio que no se da. “Este gobernador le dice a EDET que servicio que no se presta, servicio que no se cobra en Tucumán”, exclamó, con contundencia, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo de la provincia.

Si bien Jaldo aseguró que entiende que se trata de fallas en la provisión de energía, resaltó que el desperfecto “no es responsabilidad de ningún tucumano ni tucumana. Por lo tanto las horas de servicio que no se prestan, no se cobran”.

Por último, el gobernador interino indicó que el responsable de controlar que no se cobre por un servicio no prestado será el Ente Regulador.

“Para eso están y tienen estas instrucciones de obrar en ese sentido. Si no lo hacen, ellos serán responsables”, finalizó.

El rol de la SAT

Los inconvenientes en el transporte de energía, se agravan desde hace unos días, por la rotura de una línea de alta tensión por parte de una empresa contratista de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), lo que incide en problemas en el suministro de luz eléctrica.

El hecho se produjo debido al corte de cables subterráneos que transportan 132.000 voltios, razón que contribuye a que gran parte de los tucumanos padezcan, durante los próximos días de calor que se vivirán en la provincia, frecuentes cortes de luz. Esto, debido a que la empresa Transnoa SA planteó ante las autoridades que la reparación de esa línea demandaría alrededor de dos meses.

“En el caso de Tucumán, adicional a las altas temperaturas que generan una mayor demanda de electricidad y por ello se exige a las instalaciones, Transnoa SA tuvo un evento particular: haciendo una obra rompieron un cable. Eso genera un problema serio de vínculo en buena parte de la capital”, dijo al respecto Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Defensoría del Pueblo

Siguiendo la controversia que generó el anuncio de los cortes programados, el Defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Alberto Cobos, inició una Actuación de Oficio (la número 16149/21) a través de la cual investigará los presuntos incumplimientos por parte de EDET al contrato de concesión y a las obligaciones que asumió la distribuidora en la última Renegociación Integral.

La Defensoría del Pueblo, además, realizará un “profundo estudio en relación a los reiterados cortes de servicio de energía eléctrica que afectan a los usuarios de la provincia”.

El objetivo de esta acción es buscar mayor fluidez entre el usuario y el prestatario del servicio, para lo que cual se buscaría poner énfasis en los derechos de los tucumanos de contar con un buen servicio de luz.

“En el día de la fecha se enviaron sendos pedidos de informes, tanto al Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) como a EDET S.A. a fin de interiorizarse de los trabajos realizados por la empresa, previstos en la concesión, y los controles que se llevaron a cabo por parte del ente regulador, para poder constatar y asumir las futuras acciones a seguir en beneficio de todos los usuarios de la provincia”, señala un comunicado de la Defensoría del Pueblo.

Legislatura

La medida que anunció EDET no sólo repercutió en la agenda de los funcionarios del Poder Ejecutivo, sino también en el legislativo. De esta manera, fue José María Canelada (UCR) quien se hizo eco de la situación y dijo que pedirá la “urgente citación de los directivos de EDET”. También reclamó cambios entre los directivos del Ente de Control de Servicios Públicos a la Legislatura.

“Los tucumanos estamos desprotegidos ante una empresa que no se hace cargo de la provisión de un servicio esencial y de un ente de control que mira para otro lado mientras la mitad de la provincia está sin luz. EDET debe ser sancionada por sus incumplimientos y los usuarios resarcidos en sus facturas”, señaló el legislador radical.