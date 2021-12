Cartas de lectores III: citación judicial a una periodista

Lo acontecido el martes, con respecto a la citación a la periodista Irene Benito, por parte de la fiscala que lleva a cabo la investigación e imputación, merece una explicación, más allá de la interesada, a la opinión pública. Desconocemos los motivos de impedir el acceso a la prensa para cubrir el acto; no hay explicación, nadie dice el porqué; la citaron, a mi parecer con el solo objeto de pintarle los dedos y amedrentar aun más, en una clara actitud policíaca de neto corte fascista. A la Justicia hace rato no solo se le cayó la venda, sino el fiel de la balanza. En esta provincia donde los monjes negros se convierten en amos y señores, poco les queda a los ciudadanos para esperar justicia imparcial. ¿Dónde está el Poder Legislativo para pedir explicaciones? ¿La Corte, ejerciendo el poder de superintendencia, no puede decir nada? Quieren amedrentar. Mañana la citarán de nuevo, aduciendo que el dedo gordo o índice no se marcó con claridad, esto y mucho más provocó la decadencia que vivimos. Eligieron jueces y fiscales serviles, salvo excepciones. Todos lo sabemos.

José Luis Avignone

[email protected]