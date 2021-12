Cartas de lectores II: democracia y república

Las cuatro patas de la mesa de una República Democrática son las siguientes: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y prensa libre; todos poderes que deben tener independencia entre sí (y en los cuales se establece un control entre uno y otro). Si alguna de estas “patas” se quiebra ya no se tiene más una verdadera República. Con alegría y esperanza observo a la mayoría de ciudadanos apoyar con toda su energía a la gran periodista Irene Benito, que fue victima de “acoso judicial”, acoso al que se prestó una fiscala del Estado (a quien le pagamos todos los ciudadanos). Tanta fue la vergüenza de este acto arbitrario del poder judicial que no se permitió la entrada de los periodistas, además de que la fiscala en cuestión se mantuvo en silencio. No pudo librarse la periodista de que sus manos fueran pintadas y de que se armara un expediente penal en su contra sin que hubiera mediado delito alguno. Todo esto está pasando mientras los delincuentes nos atacan en las calles, nos roban en las viviendas y salen rápidamente por la ineficacia de esa justicia que debería defendernos. Espero no ser citado a tribunales por el tenor de esta nota; sin embargo nada impedirá que el cuarto poder sea defendido a rajatabla por nosotros.

Franco Eugenio Nanni

[email protected]