"Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida", aseguró Macri

El ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, cargó con dureza contra las políticas "populistas" del gobierno del Frente de Todos (FdT), que lideran Alberto Fernández y Cristina Kirchner. En ese marco, consideró que ese modelo está agotado, y que "la democracia necesita de la verdad". Además, expresó un análisis sobre el razonamiento de las personas que reciben planes sociales.

"Estoy muy preocupado por lo que estamos viviendo pero soy optimista. Juntos por el Cambio (JxC) mantiene la unidad. Es por eso que no me anoto en ninguna carrera para ser presidente en el año 2023", expresó el ex jefe de Estado, en una entrevista televisiva con "Basta Baby" (A24).

Macri tomó como ejemplo la "Fiesta en Olivos", protagonizada por el Presidente y por la primera dama, Fabiola Yáñez, cuando regían las restricciones por la pandemia de covid-19.

“La democracia necesita de la verdad, así como el populismo necesita de la mentira”, cuestionó Macri. Y sostuvo que aquella celebración "desnudó lo que hace el populismo": "frente a la primera foto de la fiesta reaccionaron con una mentira (...); fue una joda tremenda”, acotó el líder del PRO.

En esa línea, sostuvo que "si hay mentira entre nosotros, no hay confianza, y no sucede nada en la vida". "Imaginate poner una fábrica en un país donde sentís que te la van a robar", graficó.

Además, cuestionó la planificación sanitaria del oficialismo respecto del plan de inmunización contra la covid-19. “No consiguieron las vacunas, nos metieron el cuento de la Patagonia y finalmente tuvieron que ponerse de rodillas, dos años después, para conseguir las mismas vacunas que los chilenos tenían hace tiempo, con 50.000 muertos de más, tal vez, o más. También se vacunaron ellos primero, nos encerraron con el dedito y ellos estaban en Olivos de joda”, reiteró en la entrevista.

Macri redobló sus críticas en contra del peronismo. “Ellos se creen tan vivos y que nosotros somos unos boludos, y vemos las cosas que hacen. Esa etapa queda atrás y la que viene es decir la verdad, que es el camino más rápido hacia el progreso”, anticipó.

Luego, analizó el pensamiento de los electores que son beneficiarios de programas sociales, y consideró que hubo un quiebre con el gobierno.

“Hubo una cosa muy clara para la gente más humilde: un año y medio en la provincia de Buenos Aires con los chicos fuera del colegio. Ahí se dieron cuenta, dijeron ‘me están cagando. Al no educar a mis hijos me están demostrando que no sólo no me van a sacar a mí nunca del plan, sino que quieren que entre mi hijo también’. Ahí se rompió”, interpretó. Y agregó: “Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida”.

Además, Macri se entusiasmó con la posibilidad de que JxC pueda retornar a la Casa Rosada a partir de 2023.

"Vamos a poder demostrar que hubo un aprendizaje en los cuatro años que estuvimos, que a las buenas cosas que hicimos les vamos a sumar las cosas que no hicimos. Ese dirigente va a saber entender una nueva etapa en Argentina, en la que no simplificaremos nunca más, no vamos a decir ‘esto es una pavada’”, agregó en la entrevista replicada por el Diario Perfil.