Cartas de lectores IV: tango moderno

Cuando el periodista Antonio Rodríguez Villar le hizo un reportaje a Enrique Cadícamo en 1986, éste dijo: “No estoy de acuerdo para nada con la llamada vanguardia del tango. El tango tiene una raíz popular, como otros ritmos en otras partes del mundo, que no han cambiado, que no le han puesto otro ropaje. ¿Se puede modernizar el cante jondo? Sería un disparate. Al tango lo tocaban tipos que, aunque carecían de preparación académica musical, tenían un sentimiento que valía más que toda la parte ortodoxa que pudiera tener la partitura. Juan Carlos Cobián no se apartó del espíritu del tango, pero rompió los moldes de Villoldo y Arolas. Hoy puede haber compositores y autores de música, pero no de tangos sino de otra cosa, otra manifestación musical. La gente quiere escuchar lo antológico, lo que quedó, lo que hizo una época. El tango tiene una personalidad que no se aprende en los conservatorios. Ángel Vargas tenía una voz chiquita y cantaba maravillosamente. Fiorentino no tenía voz, pero la emoción, el gusto por el tango, era lo que lo hacía cantar. El éxito es andar por la calle escuchando que la gente silba un tango de uno. Esa es la mayor gloria para un autor, aunque el que la silba no sepa el nombre de quien lo hizo”.

Luis Salvador Gallucci

