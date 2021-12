Marvel y Sony harán un filme más del Hombre-Araña

Lo que se anunció como el fin de la relación ahora es sólo un mojón más en el camino. El presidente y jefe creativo de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que esa compañía desarrollará junto a Sony al menos una película más del Hombre-Araña, en una entrevista a The New York Times.

Del mismo modo, Amy Pascal, ejecutiva de Sony, admitió que ambas empresas están “comenzando a desarrollar activamente más películas de Spider-Man, o al menos una”. Por el momento, reina la incertidumbre sobre cómo seguirá la historia, ya que los estudios se encuentran en medio de activas conversaciones para decidir hacia dónde llevar al superhéroe posteriormente a los eventos de la última película.

Mientras Feige no develó demasiado, Pascal dio la pista de que el final de “Sin camino a casa” (actualmente en cartel en todo el mundo) es el punto de inicio de otro capítulo y mencionó que “el sacrificio” que hace Spider-Man al final de la última producción “da un montón para trabajar en una siguiente”.

Lo cierto es que el éxito de la película es imparable, como el personaje protagonista, interpretado por Tom Holland:el filme lideró la taquilla de Estados Unidos este fin de semana con una recaudación de U$S 273 millones en 4.336 salas, y devino en el estreno el más taquillero del año, según informó el sitio especializado Variety. En la Argentina, según la estadística del Instituto Nacional de Cine y Artes Audioviduales (Incaa), hasta el mediodía se ayer la producción había vendido 569.938 entradas en los casi 500 cines que la proyectan en todo el país.

La tercera de las aventuras en solitario del superhéroe del universo cinematográfico de Marvel asociado a Sony, superó así todas las expectativas y fue la mejor participación en el fin de semana de estreno nacional en tiempos de pandemia en EEUU. Hasta el momento ningún filme en la era del covid había podido alcanzar los U$S 100 millones en un solo fin de semana. En los otros países, recaudó U$S 334,2 millones de 60 mercados internacionales para un recuento global de U$S 587,2 millones, cifra que la ubica en el tercer fin de semana de estreno mundial más grande

“Los resultados históricos de ‘Spider-Man: Sin camino a casa’, frente a muchos desafíos, reafirman el impacto cultural inigualable que las películas teatrales exclusivas pueden tener cuando se hacen y comercializan con visión y determinación”, dijo Tom Rothman, presidente y director ejecutivo de Sony Pictures Motion Picture Group.