Repercusiones del presupuesto: acusan al FdT de mala praxis

La maratónica sesión de la Cámara de Diputados en la que el oficialismo no consiguió el número necesario para aprobar el Presupuesto 2022, generó un sinfín de repercusiones políticas. “El proyecto parecía una caricatura, más que un dibujo”, dijo la senadora nacional por Tucumán Beatriz Ávila. En relación a esto, la referente del Partido por la Justicia Social (PJS) sostuvo que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional “contenía predicciones económicas de muy dudosa posibilidad de concreción”. “A eso le sumaron el patotero discurso de Máximo Kirchner, quien quizá todavía embriagado en el relato de que no habían perdido las elecciones, empezó a agredir y a vociferar contra diputados opositores dándose cuenta más tarde que ya no son mayoría”.

A pesar de lo expuesto por el oficialismo, Ávila también indicó que el presupuesto “era realmente inviable”. “Prevé una pauta inflacionaria del 33% para el próximo año, cuando el 2021, va a arrojar una inflación superior al 50%. Esto sin indicación de programa o plan económico que pueda sustentarlo”, remarcó la legisladora y criticó la permanencia de tributos que se habían impuesto por única vez durante la pandemia.

“Este desaguisado, que deja al país sin presupuesto, complica mucho a la hora de negociar con el Fondo Monetario Internacional por la refinanciación de la deuda”, enfatizó.