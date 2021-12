Fútbol femenino: la fiesta es de "Decanas" y "Santas"

“Vengan a sacarse la foto con nosotras, no tengan miedo”, chicanea Rosario Sosa a sus amigas de Atlético. “No las queremos cruzar a ustedes”, fue la respuesta desde el otro lado, todo vía Whatsapp, todo en broma. Hoy “Santas” y “Decanas” se volverán a cruzar, pero ya no para una producción fotográfica de LG Deportiva, sino para definir el campeonato de la Liga Tucumana.

“Tengo buena relación con todas, el ambiente es lindo. Somos rivales, no enemigas, creo que no hay ninguna jugadora de Atlético con la que no haya compartido algún buen momento. Pero cuando entramos a la cancha queda todo afuera”, señala Rosario, jugadora de San Martín mientras se acomoda para la cámara. “Somos las representantes del norte para el Torneo Federal del año que viene, es valorable todo lo que venimos haciendo este año”, sacó chapa Daniela Escasena, la goleadora que tiene Atlético.

Las dos son las que más onda le ponen al encuentro, posan, se ríen, bromean. “Con ‘Rouse’ nos conocemos del fútbol por los torneos de fútbol 5 y 11, a pesar que ella está en San Martín, es copada, yo me llevo bien, adentro de la cancha somos rivales. Una vez que termine el partido, sin importar quién levante la copa, la buena onda siempre estará”, señaló Escasena.

Lo que para seguidores del fútbol masculino sería algo así como un escándalo, para ellas es total normalidad. Se muestran juntas, se abrazan, no tienen problemas en admitir años de amistad, compartir anécdotas y posar. Que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados en el país es una realidad; que el masculino debería aprender de ellas, también. Una final es una final, pero también hay que saber desdramatizar.

Al tratarse del clásico, ninguna quiere quedarse afuera y todas comparten los mismos sueños. “Mi deseo es ganar la copa, seguir siendo las campeonas y ojalá le podamos dedicar a todos los que nos acompañan, familiares y amigos, siempre contamos con mucho apoyo”, dice la “7” “decana”.

“Imagino un buen clima, habrá buena cantidad de público y nosotras estamos confiadas en que nos merecemos el título, los clásicos se ganan y con esa mentalidad saldremos a la cancha”, añadió Sosa.

Atlético y San Martín estarán frente a frente desde las 17, para definir a las campeonas del torneo “Mirta Gutiérrez”, organizado por la Liga Tucumana de Fútbol.

Atlético Celeste llegó a la final gracias a un camino inmejorable en la segunda fase, que incluyó empate con Uthgra, triunfo ante Garmendia 3-1 y goleada a Monteros Voley por 6-1. Eso sí, tuvo que desempatar con Uthgra para llegar a la final y fue 5-0 a favor de las “Decanas”.

Por la zona “B”, el camino de San Martín Rojo fue idéntico, un empate y dos triunfos. Claro, el 7-2 y el 7-1 ante San Martín Blanco y San Jorge, respectivamente, le dieron el pase a la final por diferencia de goles, pese a sumar siete puntos, al igual que Atlético Blanco.

Tras una semana intensa de entrenamientos, los planteles llegan ilusionados con conseguir el broche de oro. Entrenamientos a las 15, corridas para cumplir con el trabajo, la facultad y el club, los días lejos de la familia, las rifas para poder costearse un viaje o un viático, vendrán a la mente hoy. “Todo es a pulmón, nos cuesta el doble, por eso debemos valorar mucho más estar en este lugar”, coinciden las protagonistas. Hoy no será un día más para todas ellas. Todo está dado para que se viva un gran duelo de estilos en el estadio “Independencia de Tucumán” (Amalia). José Luis Meija seguirá apostando al juego colectivo y controlado, mientras que las conducidas por Fernando Robles, apostarán al juego directo y aéreo. No importa el resultado, festeje quién festeje, el gran ganador de la jornada será el fútbol tucumano, fundamentalmente el femenino, que sigue creciendo y parece no tener techo.