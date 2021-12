Presupuesto 2022: de la negociación competitiva a la cooperativa

“El desafío no es eliminar el conflicto sino transformarlo. Se trata de cambiar la forma en la que lidiamos con nuestras diferencias”

“Getting to yes”, El arte de negociar sin ceder

R. Fisher y W. Ury

Freaky Friday en el Hemisferio Norte

“El mercado se cae a pedazos. Estoy harta del virus de porquería. Pensé que Santa iba a venir con regalo, pero no se estaría dando el típico rally de fin de año”, rezongaba desde el microcentro porteño quien administra el fondo de inversión de una de las familias más ricas del país.

La observación se da dentro de una semana que terminó con fuertes bajas para los principales índices burstátiles. Al riesgo ómicron se suma el endurecimiento de la política monetaria de los principales bancos centrales. No solo la Reserva Federal habló en los Estados Unidos. La acompañaron el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra (BOE). Éste último sorpresivamente anunció una suba de tasa de interés en una reunión en que la tucumana Silvana Tenreyro, fue la única en votar en contra.

Como si ello fuera poco, el pasado viernes era el tercer viernes de diciembre. Al igual que los terceros viernes de marzo, junio y septiembre, una hora antes del cierre de los mercados se produce el vencimiento de 4 tipos de contratos. Opciones sobre índices, futuros sobre índices, opciones sobre acciones y futuros sobre acciones. Es por ello que se conoce como la “Cuádruple Hora Bruja” o Freaky Friday. Consecuencia de los vencimientos y renovaciones de contratos, el volumen operado se multiplica casi 5 veces el de una jornada habitual, imprimiendo volatilidad adicional. Como si ya no tuviéramos suficiente.

Freaky Friday en el Hemisferio Sur

Según establece el calendario presupuestario argentino, el Presupuesto tiene tres meses para ser discutido y aprobado una vez que es presentado a mediados de septiembre. Se trata del instrumento de política económica donde se estiman los recursos con los que contará el Estado para afrontar los gastos esperados.

“La verdad que la gente que nos mira no debe entender nada lo que pasa aquí dentro”, señalaba la Diputada Graciela Camaño minutos antes de finalizar la sesión en la que no logró aprobarse la Ley de Leyes. Chicanas. Ofensas. Agravios. Los representantes ungidos por el pueblo, sólo buscaron deslindarse responsabilidades.

Sin presupuesto. Sin plan plurianual. Sin planificación gubernamental. Sin rumbo y sin un mínimo de credibilidad. Difícil afrontar un año donde el mundo no acompañará con hiperliquidez, derechos especiales de giro adicionales y precio de commodities en alza. Sólo en 2022 los vencimientos de deuda pública totalizarán casi U$S 50.000 que no tenemos para pagar y tampoco podemos hasta ahora refinanciar.

Apenas se conoció la noticia, la cotización del dólar contado con liquidación se disparó, interrumpiendo una semana de bajas continuas. Diciembre es un mes donde aumenta la demanda de pesos y por ende la oferta de dólares. No llamaba la atención que tras haber tocado niveles máximos de $220 el contado con liquidación había perforado la barrera psicológica de los $200. Una lástima introducir ruido adicional a “LA” variable que miran todos los argentinos.

¿Qué implica la falta de un Presupuesto?

El FMI explica aproximadamente el 50% del total de pagos que Argentina debería afrontar el año próximo. Tras haber acordado con acreedores privados de deuda, encontrar un nuevo plan de pagos con el Fondo Monetario es mandatorio para evitar un mal mayor. Contar con un Presupuesto que explique cómo se van a obtener los recursos para financiar los gastos presupuestados implica mostrarle a nuestro principal acreedor el sendero que seguiremos para poder crecer, generar recursos adicionales y repagar a futuro una deuda que hoy es impagable.

No solo se trata de un problema de reservas sino de falta de crédito que afectaría no solo al sector público sino también a las arcas privadas. Difícilmente una empresa pueda conseguir financiamiento en un contexto de default con el FMI. Sin financiamiento no hay inversión. Sin inversión no hay crecimiento. Sin crecimiento del sector privado, el sector público no recaudará para afrontar su planilla de gastos. Sin generación de riqueza no podremos lograr disminuir la pobreza.

Alcanzar un acuerdo sin embargo no implicará evitar el ajuste. Reacomodamiento del tipo de cambio oficial y de precios atrasados en sectores que hoy se mantienen regulados con un alto componente de subsidio estatal. El acuerdo no evitará que los próximos dos años sean dolorosos.

De repente tocó negociar

El arte de negociar es clave en los negocios. En una negociación competitiva, se busca obtener el mejor resultado sin considerar la relación a posterior. El objetivo de maximizar la postura propia afectando a la contraparte suele ser cortoplacista. En un potencial nuevo encuentro, quien resultó perjudicado previamente, quizás decida no seguir negociando.

Cuando las partes buscan una relación a largo plazo, el método competitivo suele ser ineficiente. Por ello, la prestigiosa Escuela de Negocios de Harvard propuso el modelo de negociación cooperativo. Se focaliza en la relación entre las partes buscando que salgan fortalecidas, haciendo foco en los intereses más que en las posiciones y separando a las personas del problema.

Con una hegemonía indiscutida en la última década, el oficialismo gobernó con mucha discrecionalidad. Hoy de repente les tocó negociar. La falta de acuerdo pone en evidencia al menos una igualdad de posiciones de poder entre las partes. Eso es una buena noticia. Implica que el Presupuesto deberá revisarse con pronósticos más realistas evitando caer nuevamente en una falta de control de los recursos que finalmente son del pueblo.