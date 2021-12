CAMBIO CLIMÁTICO. La ONU confirma el récord de calor en el Ártico y enciende alarmas.

El 20 de junio, un día antes de que comience el verano boreal, se registraron en Siberia 38° C. Hoy la Organización Meteorológica Mundial (OMM) -ente climático de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- reconoció ese registro como la mayor temperatura alcanzada por encima del círculo polar ártico. En ese sentido, sus autoridades advirtieron que la situación enciende las alarmas sobre el cambio climático.

Este calor sofocante para la zona fue registrado en la localidad rusa de Verkhoyansk, y es la primera vez que la OMM, incluyó un récord de calor en el Ártico en sus informes sobre condiciones meteorológicas extremas.

La agencia de la ONU indicó que esta temperatura se produce en un momento de una ola sin precedentes de máximos de temperatura en todo el mundo.

"Este nuevo récord en el Ártico es parte de una serie de observaciones registradas en el Archivo de Fenómenos Meteorológicos y Climático Extremos de la OMM que enciende las alarmas sobre el cambio climático", indicó, mediante un comunicado, el jefe de esta agencia, Petteri Taalas.

Verkhoyansk está ubicada a 115 kilómetros al norte del círculo polar ártico, y hay registros de las temperaturas desde 1885.

Este récord, que según las autoridades de la agencia es más propio del Mediterráneo que del Ártico, fue registrado por una estación meteorológica durante una ola de calor excepcionalmente prolongada en Siberia.

El promedio de las temperaturas en la zona del Ártico de Siberia subió 10º C por encima de lo normal durante gran parte del verano boreal el año pasado, lo que originó incendios y pérdidas masivas de hielo marino.

También influyó en que el año pasado fuera designado como uno de los tres años más cálidos desde que existen registros a nivel mundial.

"El año pasado también se había registrado un máximo de 18,3º C en la Antártida", indicó Taalas.

La OMM todavía está verificando el récord de 54,4º C que marcaron los termómetros tanto el año pasado como el año en curso en el Valle de la Muerte, en California.

Sus expertos también están comprobando otro registro de 48,8º C en Sicilia, que podría ser un nuevo máximo para Europa.

"La OMM nunca ha tenido tantas investigaciones simultáneas", indicó Taalas.

Estos archivos registraran las máximas y las mínimas de temperatura, el nivel de las lluvias, la magnitud de los granizos, los períodos de sequía más extendidos, las ráfagas de viento, los rayos y la mortalidad asociada a incidentes climáticos.

"Esta investigación destaca el aumento de las temperaturas en una región muy importante desde el punto de vista climático para el mundo", indicó el experto de la agencia Randall Cerveny.

La mención del Ártico implica que los dos polos ahora están citados, después de que en 2007 la OMM había añadido máximas de temperatura registradas en la región de la Antártida.

Debido a que esta es una nueva categoría en el informe, los expertos no mencionaron el récord previo de temperatura para la región, pero indicaron que no hay un registro anterior por encima de 38º C.