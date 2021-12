La inflación del mes pasado midió un 2,5%, y en el año ya acumula un 45,5%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró el mes pasado un incremento de un 2,5%, respecto de octubre. En términos interanuales -es decir, tomado desde noviembre del año pasado- la inflación alcanza el 51,2%. Y si se toman los 11 meses del corriente año, el porcentaje acumulado del IPC acumula un 45,4%. Los datos fueron difundidos por las cuentas oficiales de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El porcentaje implica un leve descenso respecto de octubre, cuando se había registrado un 3,5%. Según fuentes oficiales, para esta desaceleración -que se dio en casi todos los rubros- influyó el programa de "Precios Cuidados".

Por categoría contribuyeron a la leve baja del IPC los Estacionales, que aumentaron solo un 0,5% mensual, frente a un 8,1% que se había registrado en octubre.

También redujeron su tasa de inflación los Regulados hasta un 1,0% mensual -en octubre se había dado un 1,9%-, con subas en electricidad y -en menor medida que en septiembre- en transporte público en el interior del país.

La inflación Núcleo llegó a un 3,3% mensual. Restaurantes y hoteles -única división que aceleró su tasa de inflación- lideró los aumentos del mes (5% frente a un 4,1% de octubre), seguida de Prendas de vestir y calzado (4,1% vs. 5,1% el mes anterior).

El mes pasado redujeron su tasa de inflación casi todas las divisiones. Alimentos y Bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% mensual (vs. 3,4% en octubre), con la fuerte caída de Verduras y desaceleración de casi todos los rubros tras la resolución de octubre que garantizó la aplicación del programa de Precios Cuidados, excepto Carnes que fue impactado por las subas en el precio de la carne vacuna durante el mes.

También redujeron su inflación divisiones con productos incluidos en el acuerdo como Bebidas alcohólicas y tabaco (1,1% vs. 2,2% en octubre) y Bienes y servicios varios (2,0% vs. 3,0% en octubre), sobre todo por el impacto en productos de cuidado personal.

Además, desaceleraron Salud (2,4% vs. 4,7% en octubre) luego de tres meses con subas autorizadas de prepagas, Transporte (2,2% vs. 3,1% en octubre) por menores aumentos en transporte público que el mes pasado y Recreación y Cultura (1,5% vs. 4,0% en octubre). Otras divisiones que continúan estables con tasas de aumento más bajas son Comunicación (0,8% vs. 1,1% en octubre) y Educación (0,8% vs. en 1,4% octubre).