Distinguen a ex concejales e intendentes de Concepción, a 38 años del retorno a la democracia

En el marco de la conmemoración por los 38 años de la Restauración de la Democracia, el legislador Raúl Albarracín (PJS) encabezó un acto para reconocer a dirigentes del ámbito político de Concepción por su “compromiso y aporte a la vida institucional" de "La Perla del Sur".

En este sentido, el radical aliado al alfarismo calificó la jornada como "un día para agradecer a quienes han cimentado que hoy podamos tener garantizados 38 años de democracia en nuestra ciudad".

"Evidentemente, el primer período fue el más duro, viniendo de una dictadura. Hay que reivindicar la política como servicio, como lo supieron concebir; pero, lamentablemente, con el tiempo se fue envileciendo la política y la democracia, vaciándose de valores. Reconocerlos es reivindicar ese concepto de política para que también podamos afrontar los desafíos que hoy nos toca como sociedad, viendo en ellos ese faro que ilumina el camino y podamos trabajar para darle el contenido social y los valores que la democracia necesita para alcanzar el bien común para nuestra sociedad", sostuvo.

En el octavo piso de la Legislatura de Tucumán, fueron reconocidos los concejales que fueron electos en 1983: Benjamín Nieto, Francisco Bustos, Luis Vega, Crisanto Varela, Ricardo Rosales, Alberto Comschi, Octavio Muedra Tasquer, Julio Guillermo Vildoza, René Desojo, Máximo Alderete, Gladys Villaluenga, Mojos Molaies, Isaac Elías. Algunos de ellos pudieron recibir la distinción, otros lo hicieron familiares en su representación o también en su memoria, en el caso de quienes fallecieron.

"Es un día que nos llama a la reflexión. Todo el mundo debe saber que la democracia accedía en un momento absolutamente difícil y crítico, lo que más escaseaba era la parte material y moral, estaba degradas por el proceso que nos llevó al fondo del abismo. En ese momento de transición tuvimos la enorme tarea de reencausar el pensamiento de la sociedad hacia un país que merezca ser vivido. Fue un trabajo difícil, se logró en parte y eso se seguirá logrando día a día con el trabajo de toda la sociedad”, dijo Mario Cristian Saracho, quien recibió una distinción especial por haber sido electo intendente en 1983.

Gladys Villaluenga, que fue la primer y única concejal mujer de la provincia en 1983, sostuvo que “cuando me dijeron (del homenaje), en el acto pensé los años que han pasado y me pregunté en qué hemos avanzado… creo que poco o nada, y en algunos casos un retroceso". "En aquella época los radicales no pensábamos ganar, y los peronistas no pensaban perder. Hoy, reforzar la democracia pasa por lo educativo; creo que en un país, el ministro de Educación es más importante que el Presidente. El pueblo debe recibir educación”, sostuvo.

Además, se reconoció al legislador (mandato cumplido) Alberto Yáñez y a los ex intendentes Amado Deguer y Octavio Muedra. También se distinguió al dirigente José Luis Pavelka, quien condujo distintas instituciones intermedias de Concepción y fundó el periódico El Tiempo.

Junto a Albarracín estuvieron los legisladores Juan Antonio Ruiz Olivares (Frente de Todos) y Walter Berarducci (PJS), y los concejales de Concepción, Gabriel Jiménez -a cargo de la presidencia- y Kathy Mazzuco, además del prosecretario de la Legislatura Alejandro Martínez.