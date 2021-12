Tres barrios argentinos, entre los más caros de Latinoamérica: ¿cuáles son?

Tres barrios argentinos figuran en el top 10 de los lugares más caros de Latinoamérica para comprar un inmueble. Incluso uno de ellos encabeza la lista.

El dato, publicado por La Nación, surge de un relevamiento de Properati, que enlista las zonas de clase alta y media según el precio de sus viviendas en venta.

Puerto Madero es el barrio más exclusivo de la región: el valor del metro cuadrado asciende a U$S 6002. Actualmente, el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica en U$S 2366, bastante menos que lo que se paga en ese lugar porteño. Según ZonaProp, hace un año, en noviembre de 2020, los valores de las propiedades allí giraban en torno a los U$S 5810/m² promedio. En noviembre de 2019, un metro cuadrado se pagaba U$S 6096 y en el mismo mes de 2018, U$S 6150.

De acuerdo con el informe, Las Malvinas, en Rosario, se ubica como el sexto barrio más caro del listado y el barrio cordobés Country Jockey Club ocupa el noveno puesto.

Así queda el ranking de zonas latinoamericanas más costosas según Properati:

1- Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires (US$6002/m²)

2- Vitacura, Santiago de Chile (US$4419/m²)

3- Ipanema, Río de Janeiro (US$3831/m²)

4- Vila Nova Conceição, San Pablo (US$3587/m²)

5- Carrasco, Montevideo (US$3333/m²)

6- Las Malvinas, Rosario (US$2493/m²)

7- San Isidro, Lima (US$2415/m²)

8- Chicó, Bogotá (US$2407/m²)

9- Country Jockey Club, Córdoba (US$2184/m²)

10- Bosques de las Lomas, CDMX, (US$2165/m²)

Debido a la volatilidad de las monedas locales, el relevamiento utilizó el precio promedio del dólar de los últimos seis meses para los precios de Colombia, Perú, Brasil, México y Chile. De la lista, Vitacura es el barrio donde más aumentaron los precios de los inmuebles en el último año (20%). Le siguen Carrasco (15%), Chicó (14%) y Bosques de Las Lomas (11%). En tanto, Puerto Madero y Country Jockey Club solo sufrieron un incremento del 1%.