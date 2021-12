Flor Peña anunció que venderá sus fotos en una plataforma para adultos

Florencia Peña anunció en su Instagram que venderá sus fotos subidas de tono en una plataforma especializada en contenido para adultos.

María Eugenia Ritó se suma a las famosas que venden fotos hot sin censura a un sitio para adultos

“Acá los espero, para encontrarnos de otra manera. A pleno y sin tabúes. Me encanta saber que compartimos las ganas de ir por más”, se presenta Flor en su perfil. Acceder a su contenido, que ofrece tanto fotos como videos exclusivos, cuesta US$15.

Florencia Peña publicó una sensual foto que recolectó más de 160 mil likes. “Si hay foto, hay video”, bromeó haciendo referencia a su grabación íntima que se filtró hace algunos años y al mismo tiempo resignificando su historia.

De esta manera, la conductora confirmó que lo que se ve en Instagram es sólo un adelanto. “Voy a subir todas las cosas que no me permiten en Instagram. Los quiero invitar a que sean parte de esta fiesta porque ustedes saben que si hay algo que me encanta es disfrutar de mi cuerpo, de mi sexualidad y que ustedes también lo hagan. Como quieran, donde quieran, con quienes quieran. Y como me parece interesante ser inspiración, los espero”, aseguró.

La plataforma se llama DivasPlay y es de origen inglés con base en Uruguay. “Tanto insistieron que les hice caso. Se vienen las fiestas y quería regalarles esta nueva posibilidad”, escribió en otro posteo acompañado con una sugerente foto.