Hay tres bares porteños que fueron elegidos entre los 50 mejores del mundo

Se conoció el ranking anual que elabora la organización "The World’s 50 Best Bars" en el que figuran tres bares argentinos elegidos entre los 50 mejores del mundo. En ese listado completo se incluyen locales de 23 países.

Se realizó la premiación The World’s 50 Best Bars 2021, en su edición número 13. Se trata del mayor galardón de la industria. La ceremonia fue transmitida desde el icónico recinto Roundhouse al norte de Londres, Inglaterra.

Entre los premiados hay tres bares de la Ciudad de Buenos Aires:

Florería Atlántico, el bar de Retiro de Tato Giovannoni, que participa en el ranking desde 2016 y había quedado séptimo en 2019, esta vez se ubicó en el puesto cinco y se volvió a consagrar como el mejor bar de Sudamérica. En 2020, Giovannoni había sido distinguido como el mejor bartender del mundo por 50 Best Bars.

Presidente Bar.

Presidente Bar, ubicado en avenida Quintana 188, que el año pasado quedó en el puesto 50, se convirtió en el participante que más puestos escaló y esta vez llegó al número 21.

Tres Monos Bar.

Tres Monos, en Guatemala 4899 (Palermo), que el año pasado ingresó en el puesto 85, trepó hasta el número 33. En 2019, había sido reconocido como uno de los mejores cuatro nuevos bares de todo el mundo en el concurso Tales of the Cocktail. Con solo 10 asientos junto al bar, pero mucho espacio en la calle, los camareros y copropietarios Sebastián Atienza (ex-Florería Atlántico) y Charly Aguinsky complacen a los visitantes con clásicos a buen precio, una generosa selección de licores difíciles de encontrar en Argentina y mucha innovación estacional.

La edición 2021 del listado anual posicionó en la cima del podio a Connaught Bar de Londres que obtuvo los títulos The World’s Best Bar y The Best Bar en Europa por segundo año consecutivo. Bajo el liderazgo magistral de Agostino Perrone, Connaught Bar presenta bebidas ingeniosas y modernas con un servicio elegante en un ambiente elegante. Diseñado por el difunto David Collins, el bar de inspiración cubista es conocido por su exclusivo carrito de Martini, donde los camareros brindan una experiencia de bebidas altamente personalizada.

Así quedó el ranking de los 50 mejores bares del mundo:

1. Connaught Bar (Londres, Reino Unido)

2. Tayer + Elementary (Londres, Reino Unido)

3. Paradiso (Barcelona, España)

4. The Clumsies (Atenas, Grecia).

5. Florería Atlántico (Buenos Aires, Argentina)

6. Licorería Limantour (Ciudad de México, México)

7. Coa (Hong Kong, China)

8. El Copitas (San Petersburgo, Rusia)

9. Jigger & Pony (Singapur)

10. Katana Kitten (Nueva York, Estados Unidos)

11. Two Schmucks (Barcelona, España)

12. Hanky Panky (Ciudad de México, México)

13. Insider Bar (Moscú, Rusia)

14. Baba au rum (Atenas, Grecia)

15. Manhattan (Singapur)

16. Atlas (Singapur)

17. Zuma (Dubai)

18. The SG Club (Tokio, Japón)

19. Drink Kong (Roma, Italia)

20. 1930 (Milán, Italia)

21. Presidente Bar (Buenos Aires, Argentina)

22. Maybe Sammy (Sydney, Australia)

23. Cantina Ok! (Sidney, Australia)

24. Salmón Gurú (Madrid, España)

25. Handshake Speakeasy (Ciudad de México, México)

26. No Sleep Club (Singapur)

27. Camparino in galleria (Milán, Italia)

28. Café La Trova (Miami, Estados Unidos)

29. Little Red Door (París, Francia)

30. Dante (Nueva York, Estados Unidos)

31. Kwant (Londres, Reino Unido)

32. Bar Benfiddich (Tokio, Japón)

33. Tres Monos (Buenos Aires, Argentina)

34. Attaboy (Nueva York, Estados Unidos)

35. Lucy’s Flower Shop (Estocolmo, Suecia)

36. Mo Bar (Singapur, Reino Unido)

37. Sips (Barcelona, España)

38. Baltra Bar (Ciudad de México, México)

39. Sober Company (Shangai, China)

40. Tjoget (Estocolmo, Suecia)

41. Epic (Shangai, China)

42. Charles H (Seul, Corea del sur)

43. Tipping Club (Singapur)

44. Above Board (Melbourne, Australia)

45. Galaxy Bar (Dubai)

46. Re (Sidney, Australia)

47. Sidecar (Nueva Delhi, India)

48. Union Trading Company (Shangai, China)

49. Darkside (Hong Kong, China)

50. Quinary (Hong Kong, China).