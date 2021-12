Caso Sáez: “Nos encontramos ante peligrosísimos delincuentes”

“Marcos tenía 23 años, estudiante de abogacía, con familia constituida, no tenía un arma de fuego y fue víctima de esta terrorífica actuación de los imputados. Hoy toda la familia se encuentra sufriendo esa pérdida irreparable de la partida de Marcos”, dijo Ignacio López Bustos, fiscal en la causa del homicidio de Marcos Sáez, para cerrar sus alegatos de clausura.

El fiscal pidió que los acusados Carlos Daniel Suárez y Matías Galindo -acusado de gatillar el arma con el que se asesinó a Sáez- sean condenados por homicidio criminis causae en concurso real con el delito de robo doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por la intervención de menores en grado de tentativa. Misma petición realizó más tarde el querellante Jorge Lobo Aragón: prisión perpetua.

El querellante Álvaro Zelarayán también pidió que se condene a Galindo, aunque disintió sobre Suárez, ya que no encontró razón alguna para pedir que se lo condenara. “Me amparo en el adagio de que más vale 100 culpables libres que un inocente preso. Esta querella no ha venido con sed de venganza, sí con muchísima sed de justicia”.

En cuanto a los imputados M.H y D.A.O (por haber sido menores de edad en el momento del hecho no se puede divulgar su identidad), tanto los querellantes como la fiscalía solicitaron al tribunal -conformado por Federico Moeykins (presidente), Soledad Hernández e Isabel Méndez- que se declare su responsabilidad penal en el caso.

“No podemos perder de vista que nos encontramos ante peligrosísimos y avezados delincuentes, quienes comenzaron su carrera delictiva siendo casi púberes, y a medida que avanzaban con su crímenes aumentaba su brutalidad”, declaró Zelarayán.

Más tarde, los abogados defensores de cada imputado se tomaron su tiempo para esgrimir sus alegatos ante las acusaciones. El primero de ellos fue Julio Daniel Plaza, defensor de Galindo, quien se opuso a la pretensión de declarar responsable del crimen a su defendido. “No se ha probado nada que nos permita hablar de un homicidio criminis causae con dolo de matar”, sostuvo.

El segundo en alegar fue Pablo Cannata, que defiende a M.H. en el juicio. También disintió con la acusación y aseguró que los argumentos de la fiscalía y la querella carecen de valor probatorio. “No tienen valor probatorio porque tienen graves falencias: no sabemos quiénes son las personas que dan la información. Al no saber no se las puede contrainterrogar y por lo tanto se viola una garantía constitucional”, dijo.

Más tarde fue el turno de Ernesto García Baigosch, defensor de D.A.O, que sostuvo que su defendido no tuvo participación en el hecho. Sobre la muestra de ADN encontrado en el embrague de la moto secuestrada, que correpondería a D.A.O, el abogado dijo: “el perito mismo dijo que estos vestigios biológicos encontrados en el embrague podrían haber sido por un contacto físico directo o indirecto, o sea que podría darle la mano a uno y que también quede el ADN en la palanca. Es decir que no sabemos de qué manera llegó a esa palanca”.

Gerónimo Martínez Molina y Silvia Furque fueron los encargados de defender a Suárez. Ambos alegaron que no existe ninguna certeza de que su defendido haya estado en el lugar del hecho.

Por último fue Silvio Maza, del Ministerio Pupilar, coincidió con los abogados de los menores de edad. Además, indicó que “desde un comienzo fueron dejados de lado en sus derechos”.

Todos los abogados defensores presentes en el juicio pidieron la absolución de toda culpa de sus respectivos defendidos.

Una vez que todas las partes dieron sus alegatos de clausura, el tribunal dispuso un cuarto intermedio para continuar hoy, a partir de las 9.30, con las respectivas respuestas.