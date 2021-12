Gettar, referente del sector gastronómico: “no podemos exponernos a confrontar”

El presidente de la Unión de Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines (UH), Ernesto Gettar (foto), manifestó que el fin de semana se naturalizó la obligatoriedad del pase sanitario en locales gastronómicos, pero advirtió que no es algo cómodo para ellos ni están preparados para confrontar con un cliente si no cuenta con el esquema completo de vacunación.

“Se pudo trabajar casi con normalidad. Sí hubo reacciones de la gente. Al no tenerlo (al pase sanitario) no reaccionaba del todo bien. Fue mínimo, pero en general no hubo mayores inconvenientes”, explicó a LG PLAY respecto a lo sucedido el fin de semana, aún en periodo de gracia.

Gettar, sin embargo, reconoció que el DNU los puso en una situación incómoda y que no están preparados para objetar a un cliente que va consumir. No obstante, dijo entender que la finalidad del instrumento firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y todo su Gabinete es que la gente se vacune.

Consultado sobre qué sucedió cuando una persona no tenía el carnet de vacunación, el dirigente afirmó que no se les brindó el servicio en los bares y restaurantes. “Pero tampoco podemos exponernos a confrontar con una persona. No estamos preparados ni es el objetivo, pero tratamos de cumplir con la normativa”, afirmó.

Gettar aseguró que el fin de semana vio controles oficiales realizados al azar para persuadir a la gente, para que colaboren así las disposiciones implementadas tengan efecto.

“Para nada nos sentimos cómodos. Estamos en un contexto especial, por la pandemia, pero eso no quiere decir que nos sintamos cómodos o que nos parezca natural. En términos generales, creo que se está cumpliendo la medida. La gente lo está entendiendo así”, concluyó.

A través de las redes sociales, el productor de eventos Hernán Iramain, explicó que lo que busca el Gobierno con esta medida es generar conciencia y prevenir una tercera ola de covid que obligue a restringir actividades. “Sería un caos para muchísimos sectores”, dijo. A su vez, opinó que la inoculación ante el virus es la solución “más a mano” que existe. “Tratemos de cuidarnos entre todos”, instó. Además, adjuntó el decreto para se informen quienes no estaban de acuerdo con la medida.