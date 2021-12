Eliminada de MasterChef, Denise Dumas dijo que está "re caliente con Martitegui"

Denise Dumas fue eliminada de MasterChef Celebrity, ya que el jurado consideró que su plato no estaba a la altura del concurso. Durante su viaje de regreso a casa junto a Robertito Funes Ugarte, en el segmento llamado ViajeChef, la conductora hizo un descargo y reconoció estar enojada.

“Cocino muy bien, pero no me hagan hacer un pancho”, dijo indignada, haciendo referencia al plato que la dejó afuera del reality. “Estoy re caliente con Martitegui, con su pancho, con el pickle...”, detalló.

Damián Betular había pedido que replicaran “un plato de panchos, pero de marca registrada” como desafío de la gala. “Van a hacer mi receta de panchos. Van a tener que replicar el pancho de Tegui que para todos nosotros es muy especial y muy emocionante”, agregaba Germán Martitegui.

Los participantes debieron recrear el plato que se ofrece en el restaurante, que consiste en “el mejor pan, la mejor salchicha, un kétchup y por arriba tiene unos crocantes de papa y cebolla roja, unos pickles y un crocante de queso”.

“Yo hubiese defendido mi pancho con mi vida”, afirmó Dumas. “Mis hijos están criados a salchicha, comen cuatro veces por semana”, agregó.

“Germán me ayudó muchísimo durante todo el programa, era el que venía y me tenía un montón de fe. Hoy no sé qué pasó, se le terminó la fe”, siguió Denise.

Antes de ingresar al programa, Dumas se había definido como una experta en hacer salchichas y fideos con crema. La rubia reconoció que la cocina no es su fuerte y que estaba muy nerviosa de formar parte de MasterChef Celebrity. “Tengo ganas de salir corriendo a verlo con mis hijos”, expresó en el primer programa.

“¡Ahora voy a amar los panchos un poquito menos! ¡Me quedé afuera por un pancho. A pesar de la pena de irme, quiero contarles que la pasé tan bien en MasterChef... Me divertí muchísimo, me puse nerviosa, me reí a carcajadas, me ligué unos cuantos retos, me emocioné, me sorprendí cada noche y, sobre todo, aprendí muchísimo (menos a hacer pancho jajaj). Gracias a mis súper compañeros. Cada uno es especialmente amoroso. Gracias al jurado por las palabreas. Gracias a la producción maravillosa. Gracias a los técnicos que están siempre apoyando. Gracias a Santiago y gracias a Telefe. ¡Ojalá tenga revancha!”, escribió en sus redes sociales para despedirse de esta experiencia que recordará durante toda su vida.