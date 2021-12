“La designación de Manzur fue una contradicción”, según la ministra Gómez Alcorta

La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, consideró una contradicción para el feminismo la designación del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, como Jefe de Gabinete de la Nación.

Esta no es la primera vez que la funcionaria y militante feminista se manifiesta en contra del tucumano. Es más, Gómez Alcorta tiene presentada una denuncia contra Manzur por el caso de una niña de 11 años que tuvo serias dificultades para interrumpir su embarazo en la provincia.

Teniendo esto en cuenta, en una entrevista con Infobae, la ministra fue consultada sobre su opinión en relación al nombramiento de Manzur como Jefe de Gabinete, tras las PASO en la Argentina. “Obviamente había algo, porque para el mundo feminista era una contradicción”, dijo.

“Muchas lo que se preguntaban, que no era ilógica la pregunta, era: ¿están en juego las conquistas?, ¿la agenda? Obviamente que si hubiesen estado en juego no seguiría siendo la ministra, porque soy una militante y hoy me toca estar en este lugar, pero no para ocupar los lugares, sino para hacer cosas. Si está en juego lo que puedo hacer me voy a hacer cosas a otro lugar”, agregó.

Recordó que durante su función como ministra tuvo varios encuentros y actividades con el actual jefe de Gabinete en su calidad de Gobernador. “Todas han sido muy buenas y cordiales”, aseguró. Además dijo que la designación no la tomó de sorpresa, ya que el nombre de Manzur se barajaba en reuniones previas. No obstante, al día siguiente necesitó manifestarle al presidente Alberto Fernández su opinión sobre la nueva composición del gabinete ministerial.

“Lo único que le hice saber, porque me parecía que era importante que él supiera, era que efectivamente había hecho una denuncia, no contra él, sino contra varias personas incluyéndolo a él, acerca de un hecho, y relatábamos las posibles responsabilidades, y nosotros entendíamos que la responsabilidad podía llegar perfectamente hasta el Gobernador. El Presidente me dijo que le parecía perfecto, también era una responsabilidad llevarme a ser ministra. Yo le dije, además, que iba decir en todos lados que lo volvería a hacer”, sostuvo.

En otro tramo de la entrevista, y en relación a un exgobernador de Tucumán, la ministra también habló del senador en licencia José Alperovich, denunciado por abuso sexual.

“El tema de Alperovich no es tanto impunidad sino más bien complacencia”, dijo, considerando que, en ciertos ambientes, la cuestiones de violencia de género se las encubre o pasan a un segundo plano.

“O empresarios o sindicalistas, jugadores de fútbol. Sin importar. En algún punto hay conciencia de que es un problema, pero de segundo orden. Eso, además, lo que hace es que se siga perpetuando la violencia, no hay ninguna duda de eso, me da bronca y me indigna. Porque además es muy notorio. También hay ciertos sectores en los que hay un poco de cobertura: ‘Es grande, es una persona de otra época’; ‘Bueno, todavía no está probado’; ‘Bueno, pero viste cómo son las mujeres’; ‘No, política olvidate, esto es una interna’. Se da en cualquier ámbito, cualquier situación, en un sindicato o un diputado, hoy está pasando en Santiago del Estero, por ejemplo, que hay un diputado electo condenado por una violación y con otro juicio abierto por una violación en el marco de sus funciones públicas, ¿cómo es que da lo mismo? ¿Podemos tener un diputado así? Y lo pienso también para Alperovich, lo pienso sin importar el partido, la procedencia. Hay algo ahí de complacencia, quizás es eso, que no es tanto impunidad, sino más bien complacencia”, señaló la ministra de las Mujeres.