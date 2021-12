A más de dos años para la elección provincial empieza el armado radical en la sección oeste

Con las urnas de los comicios de renovación parcial de las Cámaras Alta y Baja del Congreso nacional aún tibias, algunos dirigentes que militaron activamente en esa jornada ya empezaron a diagramar el armado electoral para la elección provincial de 2023.

El ex subsecretario de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Raúl Cervantes encabezaría un acople para pelear por una banca en el Concejo Deliberante de Yerba Buena.

Ex vicepresidente de la Juventud Radical, ex presidente de Franja Morada Tucumán, ex miembro de la Mesa Nacional de Franja Morada contaría con el apoyo del actual edil de la "Ciudad Jardín" Lisandro Argiró.

Pero este no sería el único dirigente que impulsaría la candidatura de Cervantes. El legislador Raúl Albarracín, presidente del bloque del Partido por la Justicia Social, y referente del espacio que lidera el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, también le habría dado el espaldarazo al ex funcionario de la UNT para que comience a militar en pos de su candidatura a concejal de Yerba Buena.