"Si no hay acuerdo con el FMI, el precio lo va a pagar toda la Argentina", afirmó Carrió

La titular de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, aseguró que es vital que el Gobierno nacional llegue a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Hay que acordar con el Fondo. El Gobierno no tiene elementos porque no tiene plan, pero se verán las condiciones y se votará sí o no, pero hay que darle certeza a la Argentina. Esta responsabilidad no es una cuestión de quién paga el precio, porque si no hay acuerdo, el precio lo va a pagar toda la Argentina", afirmó Carrió durante una entrevista con Todo Noticias (TN).

La integrante de Juntos por el Cambio (JxC) afirmó además que el país no tiene "un problema de deuda".

"Todos los países del mundo están endeudados, Alemania y Estados Unidos están endeudados. El problema es no tener crédito. Hoy todos los países del mundo se financian con deuda, pero el problema de la Argentina es que es mal pagador", explicó.

Por otra parte, Carrió sostuvo que la sociedad le pide a los políticos “que estén a la altura de las circunstancias en un país que no tiene dólares ni confianza” y recordó: "si nos quedamos sin acuerdo con el FMI y se aplaude como a Rodríguez Saá, a quien Cristina Kirchner aplaudía... En 2001 aplaudieron todos, solo nos quedamos cuatro o cinco".