Destacan el rol de mujeres que aportaron a la historia, la cultura y la identidad de Tucumán

Durante todo el año, los programas pertenecientes a la Dirección de Asistencia Técnica de la Secretaría de Fortalecimiento a la Gestión Educativa, trabajaron junto a las escuelas en destacar el papel de las mujeres que aportaron a la historia, la cultura y la identidad de la provincia. También de aquellas que representan un aporte fundamental en sus comunidades.

En ese marco, se realizó un Homenaje a las Mujeres Tucumanas en los jardines de la Secretaría del Ministerio de Educación. El encuentro contó con la presencia del secretario de Fortalecimiento a la Gestión Escolar, José Luis González; otras autoridades educativas y estudiantes y docentes de las escuelas Campo de las Carreras, Liceo Remedios de Escalada, Lola Mora, Secundaria Perón, Salas y Valdéz, Lomas de Tafí Zona D, Comercio N°2, Salustiano Zavalía e Instituto Sisiaini.

Durante la jornada se presentaron una galería de imágenes de Hilda Guerrero de Molina, Lucía Araoz, Fortunata García, Manuela Pedraza, Dolores “Lola” Mora, Yolanda Ortiz, Mercedes Sosa y Agueda Tejerina de Posse y una muestra de poesías elaboradas por estudiantes de diferentes escuelas.

Por otro lado, los programas realizaron stand e intervenciones: stand Mujeres Tucumanas (Programa Historia cultura e Identidad); stand Florece memoria (Programa Educación y Memoria); stand Mujeres Indígenas (Modalidad Educación Intercultural Bilingüe); intervención Nosotras decimos (Programa Convivencia Escolar); intervención Susurradoras (Programa Plan de Lecturas); intervención De luchas y resistencias también están hechos nuestros derechos (CEAMS) y recreación Recrear la vida y trayectoria de María Argentina Torchán de Leguizamón , mujer docente rural (Programa La escuela cuenta su historia).

Asimismo hubo espectáculos musicales y culturales. En primera instancia Pachamama y mujeres de distintas Comunidades Indígenas presentaron copla, poesía y una bandeonista; Seguidamente Nancy Pedro, Ana Jeger, Florencia Lencina y María Lacroix (Dúo), Ana Cecilia Quinteros Yorio y Dana Yalour, Mica Flores y Carla Guzmán entonaron canciones y finalmente Gabriela Raquel Agüero, Silvia Camuña, María Marta Agüero, Guadalupe Albornoz (acompañada de María Catalina Lammoglia), Silvia Camuña, María Elena González y Karina Tolosa presentaron sus escritos.

“Pudimos diagramar esta actividad con el equipo de la Dirección de Asistencia Técnica, los distintos programas y en especial el equipo de Historia y Cultura. Son mujeres que han dejado mucho por nuestra provincia, en la muestra, en cada uno de los stands se han ido trabajando. Lo que queremos es, con los estudiantes que vinieron trabajando todo este tiempo, actividades desde lo artístico, talleres. Hubo capacitaciones y encuentros con los aportes que han hecho a la tucumanidad. Se trata de poder homenajear a todas ellas que han sido grandes conquistadoras en la lucha de los derechos”, comunicó González.

Alejandro Garay, referente del programa Educación y Memoria, añadió: “Organizamos este evento porque nos parecía que estaba bueno finalizar el año honrando y poniendo bien en alto el nombre de nuestras mujeres tucumanas. La idea fue que también cada escuela pudiera trabajar sobre las mujeres destacadas de su comunidad”

Romina Arias, artista y docente, comentó: “Siempre es importante que existan estos reconocimientos en distintos lugares. Es importante porque las mujeres venimos con historias de luchas que no se terminan. Este homenaje tiene esa impronta y por eso es especial”.

Nancy Pedro, compositora y docente, dijo: “Me voy con un montón de gratitud sintiendo que es un espacio de visibilización, de intercambio. Hemos sido convocadas a cantar, a decir, a bailar. Agradecida que en estos tiempos la mirada esté puesta en la mujer y en la tarea que hacemos”.

María Eva, de la comunidad indígena de Amaicha del Valle, señaló: “Este homenaje me parece extraordinario. Estoy más que agradecida. En mi comunidad siempre estuve asistiendo como Consejo de Ancianos, trabajamos con las comunidades y esto del homenaje me enorgullece muchísimo y me deja tranquilidad que se las tenga en cuenta. Esto es una forma de reconocer a las mujeres que trabajaron y siguen trabajando en nuestras vidas”.