En menos de dos años le robaron dos motos de su casa en barrio Sur

Es la segunda vez en poco más de un año que a Gastón Yance le roban una motocicleta.

El motociclista de 36 años había denunciado en marzo de 2020 que delincuentes treparon por los techos e ingresaron a su vivienda de barrio Sur mientras todos dormían. Los ladrones ubicaron las llaves de una moto Honda Tornado y luego fueron forzando las puertas para salir a la calle con el vehículo. Este viernes, un año y ocho meses después, le robaron una moto Honda Wave bajo la misma metodología delictiva.

“A la Tornado la tuve poco, había vuelto de un viaje y al poco tiempo me la sacaron pero con todos los accesorios, incluyendo los cascos”, le contó a LA GACETA el hombre que desde hace unos años ya le tomó el gusto a recorrer en dos ruedas las rutas de Sudamérica. “Estamos durmiendo y no sabemos qué puede pasar. Un día despertamos y falta una cartera, otro día no está la pava eléctrica. Y así fue como finalmente se llevaron mi Honda Wave también, que era una moto que tenía desde 2016 y que volví a darle más uso por el robo de la otra”, agregó.

Yance sostuvo que denunció los dos robos pero que nunca supo más nada de la Tornado, por lo que cree que con la Wave pasará lo mismo. “La primera vez que me robaron se contactaron conmigo unas personas diciéndome que si les pagaba me podían recuperar la moto. Hay mucha gente que por necesidad o urgencia termina accediendo a esas cosas, pero para mi eso está mal porque terminamos fomentando el robo, les damos motivos para que sigan haciendo daño a otros”, analizó, y agregó que sobre la identidad de esos “recuperadores” tampoco se supo más nada.

“Vivo en una zona muy transitada. Por calle Jujuy transitan a diario cientos de personas porque es una de las arterias principales que atraviesan de norte a sur la ciudad. Es increíble que pasen dos veces estas cosas, que la calle no tenga presencia policial y que no haya cámaras que capten algo para dar con los responsables. Ojalá algo cambie en esta zona de barrio Sur”, consideró Yance.

En la Honda Wave el motociclista realizó un viaje que incluyó un paso por Bolivia, Perú y Ecuador en 2016. En sus redes sociales publicó un mensaje con las fotos de ese viaje explicando también el valor que tenía para él ese rodado, el primero que pudo comprar. “Se llevaron algo muy valioso para mi, a pesar de que no es de gran valor para quienes lo roban y venden”, destacó.

“Por suerte no tengo necesidad de ir a comprar urgentemente otra moto, pero a diario están robando mucho este tipo de vehículos y en muchos casos hablamos del elemento de trabajo de una persona, o del único medio de transporte que tiene una familia. Es decir, se meten con la fuente de ingreso de una persona, en algunos casos también la lastiman o peor aún”, agregó Yance.

Por último, subrayó: “nos queda ese miedo de volver a dormir y que sigan pasando estas cosas. Después del primer robo creí que esto no volvería a pasar, pero me equivoqué”.