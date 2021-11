Yerba Buena: clausuran un ecopunto por las quejas de vecinos

Contar con un espacio donde los habitantes de una ciudad puedan llevar y clasificar sus residuos limpios y secos para que luego sean reciclados es muy importante. Así lo reconocieron los vecinos del ecopunto ubicado en la esquina de Imbaud y Fleming, en Yerba Buena. Sin embargo, se niegan a que ese espacio esté cerca de sus casas porque consideran que inevitablemente sufren por la contaminación visual y la proliferación de alimañas.

Después de que los residentes de la zona presentaran una nota en el municipio, solicitando que se reubique el ecopunto de la ONG Yungas de Pie, las autoridades decidieron clausurar el predio que funcionaba desde hace dos años en esa esquina. La presidenta de la asociación, María Laura Paz Posse lamentó que se haya llegado a esta medida y defendió el trabajo que realizan: “tenemos una red de ecopuntos que es modelo de recuperación de residuos urbanos para dotarlos de valor y reinsertarlos en la economía con un triple beneficio: el cuidado ambiental, la ayuda alimentaria en solidaridad con sectores necesitados y la creación de fuentes de trabajo”.

Sobre el predio que genera polémica e inquietud entre los vecinos, señaló que es una estación de transferencia, donde solo se colocan residuos secos, que no permanecen más de tres o cuatro días acumulados. “No hay líquidos ni ningún tipo de fluido. Hacemos trabajos de desratización. Tenemos todo ordenado y en buen estado. Antes de que llegáramos era un terreno totalmente abandonado”, sostuvo.

QUEJAS. Esta foto enviaron vecinos para mostrar su descontento porque en el predio se amontonan residuos.

Para Paz Posse, el problema de fondo son los prejuicios: “muchos creen que se trata de un basural. Y no es así. La mayoría de los residuos que recibimos son botellas plásticas, cartones, papeles y latas. Los materiales son clasificados y trasladados al Centro de Interpretación Ambiental y Tecnológico de Tafí Viejo, donde son reutilizados”, aclaró, y contó que con los fondos que recibe por su tarea, la ONG colabora con merenderos, a través de la donación de leche y harina.

El ecopunto funcionaba sin habilitación porque, según Paz Posse, “la autoridad municipal nos orientó para una habilitación comercial cuando la actividad es no lucrativa llevada adelante por una ONG”. “Sí queremos funcionar correctamente, con habilitación. Por eso este año presentamos al Concejo Deliberante un pedido de declaración del interés municipal del programa y del ecopunto”, argumentó.

En la ONG pidieron a la Intendencia que les dé una audiencia para buscar posibles soluciones. “Estamos dispuestos a hacer cualquier tipo de mejora”, indicó. “La relación con las autoridades municipales siempre fue amistosa, amable, de colaboración. Esta es una iniciativa que contribuye al ambiente y ayuda a concientizar sobre la importancia de la separación de la basura”, dijo.

El secretario de Gobierno del municipio de Yerba Buena, Pablo Macchiarola, comentó que la semana pasada recibieron la nota de los vecinos, quienes solicitaron la reubicación del ecopunto debido a las innumerables manifestaciones de alimañas y roedores que vienen padeciendo desde que se instaló el centro de clasificación de residuos. “La mayoría del tiempo el sitio se encuentra descuidado y sucio”, denunciaron.

“Una de las vecinas es arquitecta y especificó que, según el Código de Planeamiento Urbano, esa zona es residencial y en la misma no se puede habilitar un ecopunto para acopiar residuos. Creemos ciertamente que no es la zona más adecuada para este tipo de emprendimientos, así que vamos a pedirle a la ONG la reubicación del ecopunto, al cual lo consideramos un proyecto muy positivo y loable. Ya nos reunimos y volveremos a conversar con ellos. Tuvimos que clausurar el predio porque no estaba habilitado, pero tampoco podemos habilitarlo en ese lugar por una cuestión de salubridad, por más que estemos hablando de residuos reciclables”, sostuvo.