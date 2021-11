Sostener el éxito es el objetivo de Los Pumas 7’s

“Mandále saludos si podés”, pidió Leonardo Gravano vía Whatsapp. “Leo” quiere que María, su abuela más conocida como “Pocha”, reciba hoy un saludo especial de él por su cumpleaños 93. Lo que pasa es que Gravano no podrá darle un beso porque está en Dubai. “Comenzamos las dos primeras etapas del circuito mundial de Seven”, comentó “Leo”. Llegó el momento en que Los Pumas 7’s estrenarán oficialmente la medalla de bronce que lograron en los Juegos Olímpicos de Tokio el 28 de julio pasado. Es el tiempo de mostrar en cancha ese brillo del metal y el tucumano seguirá como asistente técnico.

“Tenemos un equipo con varios jugadores que quedaron de los Juegos y muchos otros que son nuevos”, trazó el inicio del objetivo que junto al head coach Santiago Gómez Cora, busca con todo el staff “Puma”. “La meta principal es adaptarlos de la mejor manera posible y que el equipo comience a funcionar”, estableció Gravano.

Si bien la medalla, la primera de las tres que Argentina consiguió en los Juegos Olímpicos, generó orgullo, también constituyó una responsabilidad. Ser cada vez mejores es la máxima, combinada con la intención base de mantener lo alcanzado. “Hay una necesidad de confirmar todo lo que hicimos. Está el desafío de lograr que el próximo equipo que pongamos en cancha, esté o intente estar a la altura de la imagen que dejaron en Tokio. Sabemos que es difícil, pero estamos trabajando mucho en eso”, afirmó.

SUS JOYAS. “Pocha”, la abuela de Gravano, se colgó la medalla de su nieto.

“En el ambiente del rugby, sobre todo en la disciplina seven que siempre en Argentina se jugó solo en torneos de verano y por diversión, la medalla repercutió mucho”, explicó el ex jugador de Los Tarcos. “Deseo que a partir de esto que pasó, poco a poco, el seven vaya creciendo. Que funcione como una herramienta de formación de jugadores juveniles que podrán jugar mucho mejor en sus equipos de 15 después”, comentó Gravano el plan que anhela pueda concretarse. “Tuve charlas con varios amigos de diferentes clubes, pero nada oficial. Todos me transmitieron un poco lo bueno que sería que sus jugadores juveniles pudieran tener más estímulos y situaciones a resolver cómo las que se generan en los torneos de seven. Pero la mayoría están viendo cómo reorganizarse y cómo recuperar jugadores después de la pandemia”, advirtió sobre cómo afectó el virus en del deporte de la ovalada.

A “Leo”, casi tres meses más tarde de haber logrado la conquista bronceada, le cuesta acomodarse al lugar que ocupa y ocupará en la historia grande del deporte tucumano. “Suena muy fuerte”, dijo con humildad.

“Ahora que comenzamos a trabajar de nuevo con el equipo y a entrenarnos, todo va apareciendo de otra vez y la sensación es muy buena”, reconoció Gravano. “Nos cruzamos con gente de los otros equipos que siguen saludando y felicitando a los chicos”, agregó el asistente técnico que como todo el staff tuvo un presente especial. “Al final sí recibimos una medalla. Es verdad que oficialmente son solo para los atletas, pero por algunas gestiones que se hicieron conseguimos tener una de recuerdo muy parecida a la de los chicos. ¡Es espectacular!”, celebró Gravano.

El ex jugador la pasó bien dentro de la cancha durante el tiempo que le tocó correr con la guinda hacia el ingoal rival. Gravano no esperaba tener tanta satisfacción además fuera de los campos de juego. “De lo que voy viviendo de carrera deportiva, tanto como jugador y de asistente técnico, no pensaba estar dónde estoy. Todo se fue dando año tras año”, relató.

“Cuando empezás es difícil pensar hasta donde podés llegar, pero los torneos y la forma en que se fue armando este trabajo nos fue comprometiendo cada vez más y aquí estamos”, concluyó Gravano.

En Dubai

La delegación argentina conformada por 13 jugadores y cinco integrantes del cuerpo técnico encabezado por Santiago Gómez Cora (en la foto a la derecha) jugará en Dubai las dos primeras de 10 etapas que se jugarán hasta mayo de 2022. El viernes y sábado comienza y sigue el miércoles y jueves.