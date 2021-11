Cartas de lectores IV: choque de dos proyectos

La verdad mi carta de fecha 12/11 no estaba orientada al acceso a la información pública, como lo sugiere el lector José Emilio Gómez (carta del 17/11). Está visto que a este Gobierno tucumano, de mayoría legislativa, no le interesa divulgar la cosa pública, no obstante ser solicitado tanto por el lector Gómez en tres oportunidades -donde pienso está de más acudir a los archivos de LA GACETA, pues creo en lo que dice-, resaltando que otros lectores también muestran similar interés. Ahora bien, doy un ejemplo de cuán poderoso es el Estado ante los monopolios. El Gobierno nacional dispuso el control de precios a las empresas; obvio que hay resistencia por parte de estas -que tal decisión esté bien o mal me reservo de opinar- y sí resalto que cuando el Estado quiere inmiscuirse tiene el poder para hacerlo; que logre o no su cometido es otra la historia.

Fernando R. Franco

Pasaje Einstein 1.015

San Miguel de Tucumán