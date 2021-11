Cartas de lectores III: deserción escolar

Como papá de un adolescente que concurre a una escuela Técnica 2° 6° turno noche de “La ciudad del limón” y conociendo los trastornos y dificultades que causa esta pandemia es que decidí intentar colaborar para motivar a los jóvenes, organizando un concurso de quienes se esfuerzan más. Lamentablemente no conseguí el acompañamiento de la autoridad de la escuela pero igual puse manos a la obra; para ello me reuní con un preceptor quien apoyó desde el primer momento la iniciativa; él con mayor conocimiento sugiere que se trabaje en la motivación y seguimiento de los niños. Hoy ya con el ciclo prácticamente cumplido, si bien es cierto no se logró resultados académicos esperados, el preceptor sí advirtió que se logró unir al grupo y notó que creció el compañerismo y la solidaridad y el comportamiento entre el alumnado fue excelente, lo cual creo que es un buen resultado y señal. Hoy ante la triste noticia sobre la enorme deserción escolar creo nuestras autoridades deben poner más énfasis en el seguimiento y acompañamiento al alumnado; no basta con facilitar el aprobado de las materias.

Marcelo Maza

[email protected]