Buenos Aires, la tercera ciudad más cara de América Latina para comprar propiedades

El Relevamiento Inmobiliario sobre América Latina (RIAL) y el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella indicaron que Buenos Aires es la tercera ciudad más cara de América Latina.

Ese estudio, realizado en conjunto con ZonaProp, relevó el precio del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades de nuevos países de América Latina que son comparables a lo que en Buenos Aires son Barrio Norte, Belgrano, Caballito y Recoleta. El cómputo se hace a partir del precio pedido en sitios de avisos clasificados de inmuebles.

Los resultados revelaron que las ciudades con m2 más caro de la región son Santiago de Chile (U$S 3.441), Montevideo (U$S 2.923), Buenos Aires (U$S 2.600) y Ciudad de México (U$S 2.420). En contraposición, las ciudades con m2 más barato de la región son Quito (U$S 1.225), Bogotá (U$S 1.239), Córdoba (U$S 1.311) y Rosario (U$S 1.544).

Recientemente, un estudio internacional del banco suizo UBS que analiza la situación del mercado inmobiliario en 25 de las principales ciudades del mundo, dio a conocer un dato preocupante: los argentinos necesitan 20 años de salario íntegro para comprar un departamento de 60 m² cerca del centro de la ciudad, consignó Ámbito.

Entre las localidades estudiadas, ese es el período más largo. Por debajo, se encuentran París (17 años), Londres (14 años), Tokio y Singapur (13 años). En tanto, comprar una vivienda en Nueva York demora nueve años, en Frankfurt y en Madrid, por ejemplo, requiere de seis años de sueldo íntegro en 2021, lo mismo que se necesitaba hace 10 años. Acceder a una casa resulta menos complejo en Los Ángeles y Miami, donde actualmente se precisan cinco y cuatro años respectivamente.

Actualmente, el precio promedio del metro cuadrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica en U$S 2380. Si se considera el sueldo de un Administrativo Categoría F con cinco años de antigüedad y presentismo según la escala salarial vigente de Empleados de Comercio ($ 69.000), un trabajador puede comprar 0,16 m² por mes. Así, demorará 16,5 años en comprar una unidad de 30 m², si destina la totalidad de sus ingresos a ese fin.