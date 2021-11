Rosario: la soja cerró la última ronda de la semana con una leve suba

La soja cerró la última ronda de la semana en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con una leve suba de U$S 2, respecto de la jornada anterior.

La oleaginosa con entrega inmediata y las fijaciones cerró a U$S 357 la tonelada; sobre el final de la rueda se ofrecieron $ 35.800 para la entrega contractual de mercadería y para las fijaciones, lo cual estaría por encima de lo ofrecido en dólares.

En cuanto al maíz con descarga se ofrecieron U$S 200 la tonelada, para la entrega disponible y contractual. Luego, este mismo valor fue ofrecido para las entregas entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, sin que implique variaciones entre días.

Por el cereal de la próxima cosecha, la mejor oferta para la entrega en marzo fue de U$S 197; abril y mayo, U$S 195; junio, U$S 180; y julio, U$S 175.

Respecto del trigo, se ofrecieron $ 23.100 la tonelada, resultando en una caída de $ 500 entre ruedas. Además, se ofrecieron U$S 230 para esta misma posición, implicando una disminución de U$S 5.

Por último, el girasol subió U$S 20 y cerró a U$S 450.

La jornada que contó con una buena dinámica de negocios.