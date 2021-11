Mariela Narchi, una voz que se suma al tango

“Vengo cantando tangos desde hace años”, le dice de entrada Mariela Narchi a LA GACETA, para despejar todo atisbo de sorpresa. La versátil vocalista es más conocida por recorrer otros ritmos y estilos, y ahora ha decidido mostrar en público su costado canyengue. Esta suerte de debut tras larga trayectoria, se consumará esta noche, desde las 22, en el teatro municipal Rosita Ávila (Las Piedras 1.550), en un recital con un costado muy especial.

La cantante presenta “Mariela canta el tango” con compañía artística acorde: la dirección musical es del guitarrista Francisco Pancho Santamarina; el bandoneón es de Víctor Juárez y la voz en off, del actor Oscar Zamora. Las cantantes Ana Marcilla y Nadia González, la violinista Marianna Kasakova, el guitarrista Carlos Podazza y el pianista Quique Yance son los artistas invitados. Y como ninguna fiesta estaría completa sin baile, participará también la pareja de Laura Vergara y Raúl Condorín.

- ¿Cuál es el concepto del espectáculo?

- Mostrar la exquisita música ciudadana en sus variadas formas, tanto la tradicional como la moderna, a través de mi voz, con sentimiento y experiencia, como así también en la estética de los músicos y bailarines invitados. Este será el comienzo a una serie de festejos por estar cumpliendo mis 30 años en la música.

- ¿Cómo se arma el programa?

- Con varios de los mejores tango de todos los tiempos, con el deseo de evocar a los poetas y compositores más emblemáticos del género. Habrá piezas de Mariano Mores, Carlos Gardel, Homero Manzi, José Dames, Cátulo Castillo y Héctor Stamponi, responsables de obras legendarias que conocen todos, como “En esta tarde gris”, “Fueron tres años”, “Remenbranzas”, “Afiche” y “El día que me quieras”, entre muchas otras.

- Como cantante te desarrollás más en otros géneros. ¿Qué te da el tango que no te dé el folclore o el rock?

- La música es una sola en el universo. Uno, de vez en cuando, le pone géneros para cambiar los ritmos, pero sea cual sea la elección de cada recital, nunca deja de conmoverme ni de hacerme feliz.

- Si tuvieras que elegir el tango que más te guste cantar, ¿cuál sería?

- Es difícil elegir un solo tango. Tengo muchos preferidos; de algunos me enamoran las melodías, como “El último café”, “Por la vuelta”, “El día que me quieras”, “Adiós Nonino” y “Cristal” . En otros, las letras de sus poesías. El tango tiene una manera de decir y de contar historias que es muy especial, que cala muy hondo en las emociones y en los recuerdos.

- ¿Cómo te sentís para esta noche, acompañada por un seleccionado artístico de primer nivel?

- Cuando decidí darle forma al show, me sentía fuera de mi zona de confort. Entonces me contuvieron estos amigos y maestros, quienes están presentes hasta en el mínimo detalle musical y emocional. Soy muy bendecida de contar con estos talentosos músicos, bailarines y cantantes que me acompañarán en escena.