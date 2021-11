Cartas de lectores II: providencia divina

Camino a los veinte años de colaboración con el diario LA GACETA, recuerdo con emoción cómo empezó esta aventura, una de las más preciadas de mi vida. Un día de 2004, envié una carta (la misma) a nuestro diario tucumano y a Clarín. Al otro día, LA GACETA La publicó. Y por la noche, acudí a un ciber que había al frente de mi casa, y al abrir el correo me encontré con el saludo de un lector de Clarín que la había leído en ese diario. Días más tarde, un vecino mío, profesor del colegio Don Orione, me pidió que escribiera una carta referida a la beatificación del santo, cosa que se hacía el domingo siguiente. Yo acepté pero le pedí que me proveyera materiales para leer, porque no sabía nada suyo. El hombre me trajo cinco cartillas, que luego de leerlas, se convirtieron en una carta, una poesía y un relato que leí en el acto de la vigilia en el mencionado colegio. Pero he aquí que en uno de los librillos encontré escrito lo siguiente: “Vivimos en un período de transición de la humanidad. A nuestro alrededor se está produciendo una transformación radical de la sociedad, en el gobierno de los pueblos, en las relaciones de la vida humana. Ha llegado la hora de la democracia, de la soberanía de los poderes populares, no basta ya con trabajar, orar y callar. Ha llegado la hora de tomar una posición clara en nuestro puesto”. Estas fueron palabras pronunciadas en algún momento de su vida por don Orione. Fue mi segunda carta escrita a los diarios. Y la segunda a nuestro diario tucumano. Luego vinieron cientos de misivas más, y a varios diarios nacionales y extranjeros. Pero, ¿a qué quiero llegar? A que mi comienzo en esta actividad fue providencial. Fue la Providencia Divina, la que me puso en contacto con la expresión del santo. Tomé mi posición en la vida como él lo sugería y aquí estoy aún sintiendo una gran alegría por ser testigo y protagonista del tiempo en que me tocó vivir, agradeciendo obviamente a LA GACETA, que en mis inicios tuvo un gran protagonismo para que yo mejorara constantemente mi manera de escribir.

Daniel E. Chavez

