El no acceso a la medicación, la principal dificultad de los trasplantados para adherirse al tratamiento

Los pacientes que esperan un trasplante y quienes ya fueron trasplantados, al igual que los pacientes con enfermedades crónicas, requieren de la más estricta adherencia al tratamiento para poder maximizar sus chances de éxito. Incidir positivamente sobre los distintos factores que condicionan la adherencia al tratamiento es el eje del “Día mundial de la adherencia”, que cada 15 de noviembre es celebrado por agrupaciones de pacientes y asociaciones científicas de todo el planeta.

“La adherencia al tratamiento es multifactorial”, afirmó Santiago Villavicencio (M.P. N°7506), jefe del Departamento de Procuración y Trasplante del Hospital Padilla de Tucumán. “Hay factores que no dependen de los pacientes, y uno de los más claros es el no acceso a la medicación. En otros casos, los pacientes no dimensionan el riesgo real que conlleva el no tomar la medicación. Esto se debe muchas veces a la falta de información”, agregó.

“Creo que la causa principal de la falta de adherencia de los pacientes, independientemente del nivel socioeconómico, de la provincia en que se encuentre y de la pandemia, que seguramente agrietó más las diferencias e hizo más visibles los problemas, es la falta de cuidado que hay por parte de los financiadores hacia los pacientes”, comentó María José Nou, presidenta de la Asociación para Trasplantes (APAT), ONG de ayuda al paciente trasplantado e integrante del grupo de Ayudadores. “Los trámites con los financiadores no son automáticos, son burocráticos, y para mí ese es el factor primordial de la falta de adherencia. Así como decimos que sin donante no hay trasplante, sin medicación no hay adherencia”, sostuvo.

Durante la pandemia, distintas asociaciones, pacientes, médicos, familias que trabajan en torno a la problemática del trasplante de órganos generaron un grupo llamado los “Ayudadores de Trasplante”. “Fue un elemento positivo que se implementó en la pandemia: la creación de esta comunidad y el poder estar en contacto entre las organizaciones buscando la forma de ayudarnos mutuamente, articulándolo a través de la comunidad que formamos, y que tiene como unos de sus focos de investigación el cómo mejorar la adherencia al tratamiento”, destacó Ezequiel Lo Cane, miembro de la agrupación.

Un reciente relevamiento realizado por este grupo indagó sobre los principales desafíos que encuentran los pacientes en la Argentina para lograr una mejor adherencia al tratamiento. Allí, las causas más nombradas fueron: la falta de cumplimiento, sea de la obra social (62%) como de la prepaga (25%); falta de información (38%), no hay medicación (18%); acceso al médico (6%); el paciente se niega al tratamiento (6%).

La mirada del paciente

En el caso de los pacientes trasplantados, la correcta adherencia al tratamiento es fundamental para evitar que el propio sistema inmunológico genere el rechazo del órgano recibido. Sin embargo, en las personas que han recibido un trasplante de riñón, por ejemplo, la falta de adherencia a los medicamentos inmunosupresores constituye la causa de entre el 15 y el 60% de los casos en que se produce el rechazo del órgano, según muestran diferentes estudios.

La adherencia enfrenta, además de la citada cuestión del acceso a los medicamentos, obstáculos que son inherentes a su complejidad, como ilustra el testimonio de Carlos Lirio, paciente de 44 años, que hace más de 25 recibió un trasplante de corazón. “La adherencia al tratamiento fue difícil, porque es una gran cantidad de medicación que tengo que tomar en distintos horarios, que a veces se pueden superponer con el momento en que estoy viajando o trabajando, por ejemplo –cuenta–. A veces son 4 o 5 tomas en distintos horarios, y eso los 365 días del año. Y a lo que hay que sumar que, para el control médico, que debo realizarme cada tres meses, deben hacerme muchos estudios, en distintos días”.

De todos modos, agregó Carlos, “creo que el principal obstáculo son los distintos trámites que tengo que realizar todos los meses para conseguir la medicación. De hecho, creo que uno de los pocos aspectos positivos al respecto de la pandemia es que hizo que muchos trámites que antes eran presenciales, como tener que presentar la documentación para recibir la medicación, ahora se pueden hacer por email”.

“Uno de los aspectos positivos que se observaron en la pandemia fue la implementación de servicios consultas médicas a través de diversas plataformas de videollamadas, e incluso el poder contar con aplicaciones que ofrecieron algunas prepagas y obras sociales”, coincidió Ezequiel Lo Cane, papá de Justina.

Generar y sostener hábitos

“La adherencia al tratamiento también tiene que ver con una construcción de hábitos”, dijo María José Nou de APAT. ¿Cómo se construyen los hábitos? “Generalmente haciendo acciones repetitivas durante días y se dice que lleva aproximadamente un mes establecer un hábito. Los adultos, por ejemplo, lo hacen con acciones como dejar la pastilla al lado del cepillo de dientes. Entonces terminan de cepillarse los dientes y toman la pastilla. Y vuelven a repetir la estrategia una vez que se van a dormir, dejando la pastilla al lado del cepillo de dientes. Desde ya, cuantas menos tomas haya por día más fácil es, y más adherente se hace el paciente y menos probabilidades tiene de tener complicaciones con el injerto”. “Es más difícil en niños, porque los hábitos están en plena construcción –advirtió Nou–. Ahí existe lo que se llama la inteligencia artesanal, que es donde la mamá, el papá o quien esté a cuidado de ese niño tiene que motivarlo mediante juegos o los recursos de que disponga.”

La adherencia al tratamiento es una gran preocupación ya que de eso depende evitar y/o minimizar los riesgos del rechazo del órgano trasplantado. “Es tan importante la adherencia como el trasplante propiamente dicho. Si uno no cumple con tomar la medicación, que es lo que evita el rechazo del órgano, va a fracasar el trasplante”, explicó Villavicencio.