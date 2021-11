Javier Milei se refirió al custodio que amagó con sacar un arma en el Luna Park

El diputado nacional electo de la ciudad de Buenos Aires por La Libertad Avanza Javier Milei "repudió" y "condenó" hoy el accionar del custodio que amenazó con sacar una pistola anoche durante el acto en su bunker electoral montado en el Luna Park, pero se mostró a favor de la libre tenencia de armas ya que, remarcó, "si los honestos las portasen, habría menos delincuencia".

"A los delincuentes no les importa si hay permiso o no para utilizar las armas, por lo tanto las llevan. Y si vos no permitís que los honestos las tengan, los dejás desalineados en términos de defensa", dijo Milei en diálogo con Urbana Play FM e insistió: "Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia".

El diputado electo se refirió al incidente ocurrido en el Luna Park cuando un custodio se subió al escenario y amagó a sacar un arma dirigiéndose al público, mientras otra integrante del espacio, Victoria Villarruel, estaba haciendo uso de la palabra.

Milei afirmó que "repudia" y "condena fuertemente el accionar de dicha persona" y aseguró que el custodio fue "apartado por el jefe de seguridad y quedó desplazado", al tiempo que agregó que "cuando la persona que estaba a cargo de la seguridad se lo lleva, se toma conciencia de que era una pistola de aire comprimido".

No obstante, el economista se mostró de acuerdo con la segunda enmienda de Estados Unidos, que "permite que las personas usen armas", lo cual, siguió Milei, "tiene un basamento en la teoría económica y sobre todo en la evidencia empírica".

"Uno observa que en aquellos estados que sí permiten que los ciudadanos tengan sus propias armas, la cantidad de delitos es mucho menor", subrayó el líder liberal, e indicó que al permitir la tenencia de armas "tu costo esperado aumenta, por ende la actividad baja".

En la misma línea afirmó que "Argentina es un baño de sangre con este contexto y enfoque que tenemos" ya que "acá tenés muchos delincuentes matando inocentes sin enfrentar costo alguno".

Por otro lado, consultado sobre la posibilidad de acompañar a los diputados de Juntos por el Cambio en el Parlamento, explicó que "el criterio para acompañar o no tiene que ver con nuestra perspectiva de diseño de política económica, basado en un criterio de índole moral", por lo que "si el argumento está mal desde la moral, no se lo acompaña".

Asimismo, agregó que "subir los impuestos también es inmoral", por lo que "la única solución es la reducción del gasto público en cuyas partidas tienen impacto sobre la política, de modo tal que minimices el daño social".

"Hay que hacer un ajuste económico porque sino volamos por los aires", subrayó el economista y mencionó la posibilidad de "eliminar la obra pública e ir a un sistema de iniciativa privada".

En esta línea indicó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "tiene que tener un ajuste y ese ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre el sector privado".

También volvió a pronunciarse "en contra de las retenciones" ya que "generan problemas para conseguir dólares" y "cuando castigás a una actividad, la contraés". Y sentenció que la política redistributiva del gobierno "genera resultados que van en contra de la sociedad".

El economista alcanzó, con el 99,41% de las mesas escrutadas, el 17,03% de los votos, superando por casi 4 puntos el 13,66% que había obtenido en las primarias del pasado 12 de septiembre, logrando así obtener para su partido dos bancas en la Cámara de Diputados.