“El 50% de los casos de hantavirus se detecta en el NOA”, dice un especialista

“La evolución de la enfermedad hantavirus es muy rápida; no hay tiempo para esperar el resultado de un análisis. Ante cualquier sospecha, hay que internar en terapia al paciente”, advierte el médico infectólogo Marcelo Quipildor, jefe de Epidemiología del hospital de Orán. En esa localidad, todos los años tienen casos de la enfermedad transmitida por los ratones. Además, el profesional ha investigado el comportamiento de la patología en todo el NOA.

- ¿Está avanzando el hantavirus en el país?

- Esta enfermedad viral que transmite un grupo de roedores conocido como colilargos, mayormente en las áreas rurales, está avanzando y en los últimos años apareció en lugares que antes no registraban casos. En nuestro país, el 50% de los casos se detectan en el NOA. Otros tres lugares de transmisión son el sur del país, en Chubut; el centro y ahora también el NEA. En cada uno de estos sitios, hay diferentes especies de ratones que transmiten el virus hanta. Además, la forma de contagio en el norte no es la misma que en sur, donde hubo casos de transmisión de persona a persona. Aquí, principalmente se dio por medio de roedores y el contagio es más que nada por vía inhalatoria. Casi no hubo casos en el país por mordeduras.

-¿En qué época del año se atiendan más casos de hantavirus?

- A fines de la primavera y comienzos del verano. Los roedores se mueven muy bien en manada; son muy inteligentes. Salen a buscar alimentos, se acercan a lugares donde está el hombre, principalmente donde hay basura. En el consultorio de febriles que tenemos en el hospital, siempre que llega un paciente con fiebre en esta época sospechamos que puede ser dengue, coronavirus o hantavirus. Hace poco tuvimos un paciente con una coinfección de covid y hantavirus. Aquí generalmente los casos que llegan son de personas que salen de pesca o de camping.

-¿Tuvieron casos en zonas urbanas o periurbanas alguna vez?

-Nunca. Siempre fueron contagios en zonas rurales.

-¿Tiene alta tasa de mortalidad?

- La detección precoz es muy importante porque la patología no tiene un tratamiento específico y avanza muy rápido en el organismo. Puede producir el síndrome pulmonar por hantavirus (SPHV), que es una afección pulmonar muy grave. Hace unos años teníamos una tasa de mortalidad del 80% y luego bajó al 20% o 22% porque aprendimos a prevenir y a tratar a tiempo la patología. Hay un importante trabajo desde Epidemiología, que consiste en poner tramperas en distintas zonas para ver dónde están los ratones que transmiten la enfermedad.

-¿ Tucumán es zona de riesgo?

- En Tucumán después de dos fallecimientos registrados en 2016 se realizaron investigaciones donde descubrieron que había ratones infectados que podían transmitir el virus.

Así que diría que hay que cuidarse, en zonas del campo y también en las zonas de Yerba Buena, en cualquier actividad recreativa que uno realice al aire libre y en zonas rurales o del cerro debe extremar las medidas de prevención porque pueden estar expuestos a los fluidos que los roedores dejan en la basura, en la comida que dejamos sin tapar.

Los ratones pueden dejar con su saliva y hasta con su transpiración una alta carga viral en los espacios por donde pasan. Tucumán, después de este caso, tendrá que volver a investigar qué tipo de roedor transmitió la enfermedad y si está circulando el virus, en qué zonas. Lo que no se recomienda es fumigar porque los ratones escapan a otro lado.

-¿Cómo se previene?

- Se debe controlar y reducir la población de roedores.