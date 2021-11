Según Gabriela Michetti, la acusación contra Macri "no tiene sentido”

Mauricio Macri volvió a la localidad bonaerense de Dolores, para presentarse a la cuarta citación a indagatoria, por la causa que lo investiga por supuesto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan.

La exvicepresidenta Gabriela Michetti acudió para brindar su apoyo al ex presidente. La exfuncionaria defendió la inocencia del líder de Juntos por el Cambio y aseguró que la investigación que se sigue contra su gestión “no tiene sentido”.

“Además de haber sido mi jefe y mi compañero de fórmula, [Macri] es una persona que creo que merece todo nuestro acompañamiento, porque siempre ha sido muy generoso”, sostuvo Michetti a La Nación. Y agregó: “Confío totalmente en nuestro equipo. Si te ponés a razonar el tema, no tiene sentido, y creo cuando no se encuentran cosas como las que han buscado para ver cómo ensuciar, finalmente queda a la vista que terminan haciendo cosas que no tienen ni sentido común”.