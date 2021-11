Se puso en marcha una nueva edición del CyberMonday: consejos para prevenir estafas y engaños

Los tres días de descuentos especiales para el comercio electrónico del denominado CyberMonday comenzaron desde la medianoche con más de 1.000 marcas que esperan incrementar al menos 70% la venta de unidades respecto del mismo evento realizado en noviembre del 2020, y prevén un rol preponderante del financiamiento sin interés o en cuotas fijas.

En esta edición organizada por la Cámara Argentina de Comercio electrónica (CACE) se destaca la participación de 1.035 marcas de las cuales 200 lo hacen por primera vez, y que en este Cybermonday hay un 26% más empresas radicadas en las provincias frente a las del evento de 2020.

Los usuarios podrán ver productos de 13 categorías: Electro y Tecno; Viajes; Muebles, Hogar y Deco; Indumentaria y Calzado; Deportes y Fitness; Alimentos y Bebidas; Cosmética y Belleza; Automotriz; Bebés y Niños; Emprendedores; Servicios; Solidaridad y Varios.

La variada oferta irá desde cables de fibra óptica hasta cervezas, pasando por servicios para el auto y cremas para el cuerpo, así como materiales de construcción -chapas y pisos, griferías, herramientas eléctricas y pinturas- y los infaltables aire acondicionado, que con la ola de calor reciente ya tuvieron una suba de ventas del 20% en los equipos de 3.300 y 2.600 watts.

Las compras en línea tuvieron su gran salto en el año de pandemia, con la fuerte incorporación de consumidores a una modalidad que fue la única posible para mantener la seguridad sanitaria.

También los eventos especiales con descuentos en artículos y servicios como el CyberMonday o el Hot Sale se convirtieron en ocasiones valoradas por los consumidores que, además, hacen un seguimiento previo al evento para asegurarse que el producto o servicio a adquirir tenga el descuento que se promociona.

En el sector se anticipa que todo lo que se pueda adquirir en cuotas, sin interés o cuotas fijas, va a ser muy valorado y bien recibido por los consumidores.

En esta edición, la CACE organizó sesiones de streaming en vivo llamadas "live shopping", en las cuales las marcas participantes podrán mostrar sus productos en una transmisión de alta calidad, y en vivo los consumidores podrán hacer preguntas en el chat.

Consejos para prevenir estafas y engaños

Aprender a detectar el phishing

Se trata del ataque más común y está basado en técnicas de ingeniería social, pero también depende del desconocimiento y el error humano. Es necesario estar atento de comunicaciones que lleguen por WhatsApp, redes sociales, correo y teléfono, incluyendo SMS y llamadas. Si llegan mensajes promocionales que incluyen links o archivos adjuntos, no hacer click ni abrir nada. Una forma para evitar caer en trampas es asegurarse de que la marca del sitio esté bien escrita; por ejemplo, si la marca es “Shopping”, asegurarse de que no diga “Shopin” o “Shopiin”.

Reputación del vendedor

Leer las reseñas de otros compradores puede ser muy útil si existen dudas acerca de la veracidad del sitio o la oferta: una señal de alerta es cuando son todas positivas en su serie de advertencias. También es importante conocer las políticas de garantía, reembolso y/o devolución, por si llegara a haber algún inconveniente con el pedido. Si se compra en una página desconocida, asegurarse de que ese sea el sitio de la compañía y buscar canales de comunicación oficiales, además de referencias.

Conexiones seguras

Es importante proteger la red wi fi hogareña con una contraseña que sea lo suficientemente segura y, en lo posible, evitar compartirla. Si es necesario hacer una compra fuera del hogar, asegurarse de que nadie puede ver nuestra pantalla y de que el dispositivo utilice su red móvil en vez de un WiFi público, ya que son vulnerables y pueden estar intervenidos.

Cuidar los datos de la tarjeta

Es recomendable ante fallas en el pago, hasta no estar seguros de que no se haya realizado un cargo en la tarjeta. Los procesos de pagos pueden demorar hasta un minuto; durante ese tiempo no darle “refrescar” al navegador, para evitar ingresar dos veces los datos del plástico en cuestión. Otro consejo para tener en cuenta: no entregar en ningún caso los datos completos de la tarjeta a algún desconocido.