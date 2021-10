Cuáles son las series y películas que Netflix ofrece para ver en Halloween

En el último fin de semana de octubre, Netflix tiene varias propuestas para pasar frente al televisor y celebrar Halloween.

Desde la película "El Ejército de los Ladrones" a la tercera temporada de "Luis Miguel", pasando por la secuela de "Nadie duerme en el bosque esta noche", la plataforma ya tiene disponible 10 nuevos estrenos en su menú.

Y para darle ponerle terror a la noche de Halloween, estas son las cinco películas recomendadas:

Don't Breathe, de Fede Alvarez (2016)

Un grupo de jóvenes ladrones creen haber encontrado la oportunidad exacta para el robo perfecto: el objetivo era un solitario hombre ciego que tenía miles de dólares ocultos. Sin embargo, para la sorpresa de los criminales, apenas entran a la casa de su supuesta víctima, se encontraron con situación terroríficas para las que no estaban preparados. Están atrapados y ahora deben luchar para sobrevivir contra un psicópata.

Duración: 1 hora 28 minutos

Rating IMDB: 7.1

Apostle, de Gareth Evans, 2018

Este film, producido por Netflix, recupera el subgénero del "folk horror" británico que tiene el foco puesto sobre rituales sangrientos y fanatismos que son llevados completamente al extremo. Situada en 1902 en Erisden, una isla británica alejada de toda la sociedad, en donde la comunidad vive según sus propias reglas. Los paganos son liderados por Malcolm, el profeta, veneran a su propia diosa y practican sus propios rituales.

Cuando las cosechas y los campos del pueblo comienzan a pudrirse, secuestran a una joven adinerada para pedir un generoso rescate a su padre y salir de la crisis económica. Sin embargo, el millonario no accede a las demandas, si no que envía a Thomas, su hermano, para que se infiltre en la secta y libere a su hija antes de la situación se torne sangrienta: Lo que no esperaba es que en aquella isla no hay sólo fanatismo, sino también un inquietante misterio sobrenatural.

Duración: 2 horas 10 minutos

Rating IMDB: 6.3

Mother!, de Darren Aronofsky (2017)

Este film de Aronofsky dio mucho que hablar tras su estreno por lo increíblemente incómoda que puso a la audiencia. Sigue la historia de una pareja que se acaba de instalar en una gran y aislada mansión en el campo para que él, un poeta, pueda reencontrarse con su inspiración.

Pasan los días y la relación de ambos comienza a ser puesta a prueba con la llegada de una visita inesperada: un día un extraño toca el timbre y al día siguiente lo hace también su esposa. A partir de ese momento, su tranquila vida quedará perturbada por completo. Una serie de acontecimientos realmente perturbadores, cada vez más, empiezan a suceder. Y es que, esta visita tan inesperada como inquietante abrirá la caja de Pandora.

Duración: 2 horas 1 minuto

Rating IMDB: 6.6

US, de Jordan Peele (2019)

Otra entrega completamente aclamada y admirada por los fans de Jordan Peele, también creador de la película "Get Out", por la que fue galardonado con el Oscar a mejor guión. En este caso, "Us" se centra en Adelaide y Gabe Wilson, una pareja que decide llevar a sus hijos a su casa en la playa, esperando pasar unas vacaciones y desconectar junto a unos amigos.

Sin embargo, cuando llega la noche, algo completamente horroroso les ocurre: delante de la casa, aparecen cuatro personas, físicamente y emocionalmente iguales que ellos mismos, pero con una maldad que ellos nunca habían siquiera imaginado. Se darán cuenta de que la única salida será acabar con esa familia impostora, antes de que acaben con ellos

Duración: 1 hora 56 minutos

Rating IMDB: 6.8

Trilogía: La calle del terror (Fear Street Trilogy) de Leigh Janiak

1. La calle del terror Parte 1

En 1994, un grupo de adolescentes descubre que los sucesos que aterrorizan su ciudad desde hace generaciones podrían estar conectados y ahora les toca a ellos protagonizar la pesadilla. Primera parte de la trilogía basada en las famosas novelas de miedo de R. L. Stine.

Duración: 1 hora 47 minutos

Rating IMDB: 6.2

2. La calle del terror Parte 2:

En 1978, Camp Nightwing está dividido en quienes vinieron del pueblo de Shadyside y consejeros que vinieron del próspero pueblo de Sunnyvale. Cuando los horrores del pasado de ambos pueblos toman fuerza, estos dos grupos deberán unirse para resolver un misterio terrorífico.

Duración: 1 hora 50 minutos

Rating IMDB: 6.8

3. La calle del terror Parte 3

La tercera parte de "La calle del Terror", situada en 1666, cuando un pueblo padece una caza de brujas que tendrá consecuencias mortales durante los siglos que siguen. Los adolescentes en 1994 intentan poner fin a la maldición antes de que sea demasiado tarde.

Duración: 1 hora 54 minutos

Rating IMDB: 6.7