Lo que tenés que saber

La selección argentina enfrentará esta noche a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una victoria después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera.

Para este compromiso, el entrenador prepara varias modificaciones en la formación titular. La principal novedad será el regreso de Emiliano “Dibu” Martínez al arco, mientras que algunos jóvenes tendrán la oportunidad de sumar minutos. Sin Lionel Messi, la “Albiceleste” continúa su proceso de renovación de cara a los próximos desafíos internacionales.

Del otro lado estará Costa Rica, que llega después de perder 2-0 frente a Ecuador y buscará recuperarse ante el seleccionado argentino.

El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe. También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow y DGO.