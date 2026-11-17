Gol de Argentina
Mastantuono convirtió el quinto para la Selección.
Gol de Argentina
Julián Álvarez, tras una gambeta y definición de zurda al primer palo, pone el 4-0.
Gol de Argentina
Otro golazo de "Nico" Paz, quien sacó un gran remate de derecha desde afuera del área al ángulo del primer palo. 3-0.
Gol de Argentina
Tras otra gran jugada asociativa, Julián Álvarez definió desde el punto penal luego de un gran centro atrás de Agustín Giay por derecha.
El golazo de "Nico" Paz
UFFF, QUÉ GOLAZO DE NICO PAZ. ¿EL NUEVO 10? https://t.co/ak9T7HLZLQ— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 17, 2026
Gol de Argentina
Gran jugada de la Selección, que finalizó Nico Paz con un remate al ángulo, a los 7'.
Así salió la Selección
Formación confirmada de la Scaloneta para afrontar el compromiso de esta noche en Córdoba Se nos viene #Argentina Costa Rica Una vez más, ¡todos juntos! https://t.co/8WrDzYutj3—Selección Argentina (@Argentina) November 17, 2026
Comenzó el partido
Los arqueros de Argentina comienzan el precalentamiento
Foto: Benjamín Papaterra.
Costa Rica entra en calor
LA GACETA en Córdoba.
Lo que tenés que saber
La selección argentina enfrentará esta noche a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una victoria después de la derrota por 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera.
Para este compromiso, el entrenador prepara varias modificaciones en la formación titular. La principal novedad será el regreso de Emiliano “Dibu” Martínez al arco, mientras que algunos jóvenes tendrán la oportunidad de sumar minutos. Sin Lionel Messi, la “Albiceleste” continúa su proceso de renovación de cara a los próximos desafíos internacionales.
Del otro lado estará Costa Rica, que llega después de perder 2-0 frente a Ecuador y buscará recuperarse ante el seleccionado argentino.
El encuentro comenzará a las 20 y será transmitido en vivo por TyC Sports y Telefe. También podrá seguirse de manera online a través de TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow y DGO.