"Nadie sobra": la frase que los drones escribieron en una noche de fe y emoción a la espera de León XIV

Resumen para apurados
- Miles de fieles realizaron una vigilia este martes en FAdeA, Córdoba, para esperar la misa del papa León XIV con el fin de compartir su fe y renovar esperanzas.
- Los peregrinos acamparon a la intemperie en cuadrantes organizados, acompañados por recitales y un show de drones con símbolos patrios y el lema "Nadie sobra".
- La jornada busca consolidar un mensaje de unidad y contención comunitaria ante la crisis socioeconómica, marcando un hito en la relación de la Iglesia con el país.
El frío, el cansancio y las horas de espera quedaron en un segundo plano. En el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, la madrugada de este martes encontró a miles de personas compartiendo una misma expectativa: estar cerca del papa León XIV y ser parte de una jornada que ya tiene un lugar especial en la historia religiosa del país. Desde la apertura de los accesos, durante la tarde del lunes, una multitud comenzó a ingresar al recinto con reposeras, mantas, abrigos, bolsas de dormir y todo lo necesario para pasar la noche a la intemperie. Nadie quería perderse el encuentro.
La escena se repetía en cada sector. Familias enteras, grupos de amigos, comunidades parroquiales y contingentes de jóvenes se instalaron en los cuadrantes delimitados dentro del predio, que fueron organizados para albergar entre 12.000 y 14.000 personas cada uno. En esos espacios se armaron verdaderos campamentos improvisados: algunos extendieron sus mantas sobre el suelo, otros acomodaron las reposeras en ronda y muchos aprovecharon las horas para compartir mates, conversaciones y oraciones.
La espera tuvo un clima particular. No se trató solamente de una multitud reunida para asistir a una misa, sino de una comunidad que encontró en esa noche una oportunidad para compartir la fe, renovar esperanzas y, en muchos casos, acercarse nuevamente a la Iglesia. Los jóvenes fueron protagonistas de una vigilia atravesada por la alegría, la emoción y las historias personales.
En el escenario principal se sucedieron las propuestas artísticas y musicales que acompañaron las horas previas a la llegada del Pontífice. Q' Lokura, Jorge Rojas y Jairo formaron parte de la programación especialmente preparada para la ocasión. Las pantallas gigantes permitieron acompañar lo que ocurría en distintos puntos del predio y reflejaron también la participación de comunidades de diferentes provincias. La música, las intervenciones pastorales y los momentos de oración fueron marcando el ritmo de una noche en la que el entusiasmo convivió con el recogimiento.
Un cielo iluminado y un abrazo colectivo
Uno de los momentos más impactantes de la vigilia llegó antes de la medianoche. Un espectáculo de drones, que se extendió durante aproximadamente 15 minutos, transformó el cielo de FAdeA en una enorme pantalla luminosa. Las figuras aparecieron una tras otra y despertaron exclamaciones entre los presentes.
Las luces dibujaron el mapa de la Argentina, la Copa del Mundo y la bandera nacional. También apareció una frase que funcionó como uno de los mensajes centrales de la noche: “Nadie sobra”. La consigna fue recibida con emoción por los peregrinos, que observaron el espectáculo con sus teléfonos en alto y compartieron las imágenes con quienes no pudieron viajar.
En medio de esa escena, se invitó a los fieles a abrazarse. El gesto convirtió por unos instantes a la multitud en una enorme ronda de afecto. Después llegó otro de los minutos más emotivos: el canto colectivo del Himno Nacional Argentino, que puso el broche a una noche en la que la identidad, la fe y el sentimiento de comunidad se encontraron bajo un mismo cielo.
Los tucumanos también quisieron estar
Entre los miles de peregrinos que llegaron a Córdoba hubo una importante presencia tucumana. Desde distintos puntos de la provincia partieron grupos que organizaron el viaje con anticipación y que encontraron en la visita de León XIV una oportunidad que no querían dejar pasar. Uno de esos contingentes fue el del Grupo del Apóstol de la Divina Misericordia, que movilizó a unas 240 personas en cuatro colectivos contratados especialmente para la ocasión. La delegación estuvo integrada por fieles de diferentes localidades y parroquias de Tucumán.
Raúl Mercado contó que la organización comenzó apenas se conoció la posibilidad de que el Papa visitara la Argentina. El esfuerzo económico también fue parte de la experiencia. Los participantes debieron reunir el dinero para contratar los colectivos y cubrir los gastos del traslado. Incluso, según contó Mercado, uno de los vehículos fue donado para facilitar que más personas pudieran sumarse.
La delegación había llegado a Córdoba alrededor de las 5 de la mañana del lunes. La idea era permanecer en el predio durante toda la vigilia, participar de la misa y emprender el regreso a Tucumán una vez finalizada la celebración. Entre los integrantes del grupo estaba el padre Luis, de la parroquia San Antonio de Los Ralos. Para el sacerdote, la visita del Pontífice representa una oportunidad de recuperar el sentido de comunidad y escuchar un mensaje de esperanza en un momento complejo para la sociedad.
El sacerdote consideró que León XIV llega con un mensaje que trasciende las circunstancias de la coyuntura y que invita a reencontrarse con los valores esenciales. “Viene a traer la palabra de esperanza, de fe, de fortaleza, de que volvamos a la unidad, de que volvamos a Cristo y al amor de Dios”, sostuvo.
Al referirse a las dificultades que atraviesa la sociedad, distinguió entre los problemas económicos y una crisis más profunda. “La crisis económica es una realidad, pero esencialmente está la crisis de valores, la crisis de santos. Eso lleva a que perdamos también el horizonte de la humanidad”, reflexionó.
En ese sentido, vinculó el mensaje religioso con problemáticas como la depresión, la tristeza, la angustia y la soledad. Para el sacerdote, la visita del Papa puede convertirse en una invitación a recuperar la esperanza y a descubrir nuevamente el sentido de la vida a través de la fe.
Rifas y vendieron comida para llegar
La presencia juvenil fue una de las postales más visibles de la vigilia. Muchos de los grupos que llegaron a FAdeA habían organizado actividades durante meses para poder afrontar los costos del viaje. Entre ellos estaba la delegación de Acción Católica de la parroquia de San Pablo, en Tucumán.
Lautaro Ferreira, de 23 años, contó que el grupo se había formado apenas cinco meses atrás y que la posibilidad de participar del encuentro se convirtió rápidamente en un objetivo compartido.
“Vendimos comida, hicimos rifas. La verdad es que nos la rebuscamos con lo poco que teníamos, porque los recursos eran bastante escasos, pero por suerte lo pudimos lograr”, relató.
Para el joven, la experiencia comenzó mucho antes de llegar al predio. El viaje y el encuentro con otros peregrinos le permitieron experimentar una sensación que, según describió, contrastó con las preocupaciones de la vida cotidiana. “Es increíble la paz que se siente. Pasar de venir con tantos problemas, con la cabeza siempre ocupada, a estar acá es algo hermoso”, contó.
La visita de León XIV también adquirió para él un significado personal. Ferreira reconoció que había estado alejado de la fe y que atravesaba un proceso emocional relacionado con el fallecimiento de su padre. Sin embargo, encontró en el grupo de jóvenes un espacio de acompañamiento que lo ayudó a transitar ese momento.
“Tenía que cerrar una etapa que me mantenía alejado. Echaba la culpa por lo que había pasado, hasta que entendí que son cosas de la vida y que todos vamos a pasar por lo mismo”, explicó. Por eso, su llegada a Córdoba estuvo acompañada de una promesa íntima: dejar atrás el enojo, la culpa y la angustia que durante mucho tiempo le habían quitado el sueño.
“Quiero dejar todo lo que me trastornaba, todo lo que durante varias noches no me dejaba dormir, y tratar de comenzar una nueva vida con mucha más fe y paz, sobre todo”, expresó. También destacó el valor de haber encontrado compañeros con quienes compartir sus dificultades. Dijo que, en los días en los que le cuesta levantarse, salir a trabajar o afrontar las obligaciones cotidianas, el grupo funciona como una red de contención.
“Hay personas maravillosas que siempre están al lado del otro cuando uno necesita algo. Tratamos de apoyarnos mutuamente”, contó.
La noche los encontró reunidos en ronda, preparando la cena y organizándose para descansar después de un viaje largo. Al día siguiente, después de la misa, regresarían a Tucumán.
Camila, otra de las jóvenes tucumanas que llegó a FAdeA, no podía ocultar la ansiedad. La posibilidad de tener al Papa cerca, aunque fuera entre miles de personas, le provocaba una emoción difícil de explicar. “Imaginarme ese encuentro me emociona muchísimo. No quiero hablar mucho porque si no termino llorando”, dijo, mientras intentaba poner en palabras lo que significaba para ella estar allí.
La joven reconoció que la espera estaba atravesada por una mezcla de alegría, nervios y expectativa. No sabía exactamente qué iba a sentir cuando el Pontífice estuviera frente a la multitud, pero tenía claro que quería vivir ese momento.
También dejó un mensaje para quienes se alejaron de la Iglesia o de la fe después de atravesar situaciones difíciles. “Principalmente, les diría que nunca es tarde para volver. A veces sentimos enojo hacia Dios y nos preguntamos por qué permitió que nos pasara algo. Nos cuesta entenderlo, pero también tenemos que aprender a perdonarnos y a perdonar esa parte de nuestra vida que nos hizo alejarnos”, reflexionó.
Un signo de esperanza
Gustavo Sánchez Marchetti, de 22 años, fue otro de los jóvenes que llegó temprano al predio para asegurarse un buen lugar. Junto con su grupo ingresó entre los primeros peregrinos, poco después de que se habilitaran los accesos.
“Lo que más me emociona es ver la cantidad de jóvenes, la cantidad de niños y cómo el Papa se transforma en un signo de esperanza para todo nuestro país”, señaló. A su entender, la visita representa una oportunidad para renovar la fe y el compromiso de las comunidades. “Siento que viene a renovar todo nuestro camino, nuestra vida”, agregó.
Sánchez Marchetti es catequista y llegó con algo más que sus pertenencias para pasar la noche: llevaba consigo las intenciones de su pueblo. También tenía una pequeña imagen de la Virgen que lo había acompañado durante el Jubileo de los Jóvenes en Roma.
Su deseo era que León XIV pudiera firmarla, aunque finalmente no se había concretado esa posibilidad. De todos modos, la imagen tenía para él un significado especial porque representaba a las personas y las intenciones que había llevado consigo desde su comunidad.
Al comparar la llegada del nuevo Pontífice con la figura de Francisco, reconoció que el proceso de adaptación todavía está en marcha. “Nos acostumbramos tanto a Francisco, que era nuestro, que nos hablaba a los jóvenes, a los más desprotegidos y a quienes estaban un poco más lejos. Cuesta un montón”, admitió.
Sin embargo, se mostró agradecido por la posibilidad de recibir a León XIV en el país y consideró que todavía queda mucho por descubrir de su pontificado. Para quienes están alejados de la Iglesia, dejó una reflexión inspirada en el pasaje bíblico de los discípulos de Emaús: “Dios camina a su lado. Siempre espera que le abran las puertas del corazón, siempre acompaña y escucha. Jesús estaba caminando junto a los discípulos, aunque ellos no lo reconocían. A veces cuesta sentirlo, pero está ahí”.
Una peregrinación también hecha de pedidos y agradecimientos
No todos los peregrinos pudieron ubicarse cerca del escenario o de los sectores más próximos al lugar por donde pasaría el Papa. La cantidad de asistentes y las condiciones físicas de algunos fieles hicieron que muchos eligieran espacios más tranquilos para atravesar la vigilia. Fue el caso de Valeria Ordóñez, de San Miguel de Tucumán, que llegó acompañada por su familia. Un accidente laboral le había provocado la rotura del tendón rotuliano de una de sus piernas y, después de un año, todavía continúa con su proceso de recuperación. Por esa dificultad para desplazarse y ante el temor de sufrir algún golpe en medio de la multitud, decidió permanecer en un sector más alejado, mientras su hijo se ubicaba más adelante. Pero la distancia no modificaba el sentido de su presencia. Valeria llegó con mucha fe y con dos sentimientos que se mezclaban: el agradecimiento por su familia y el pedido de ayuda para poder recuperarse. “Más allá de pedirle, quiero agradecerle por mi familia y pedir que me ayude a terminar este proceso de recuperación”, contó.
Su historia reflejaba una de las dimensiones más personales de la peregrinación: la de quienes se acercaron al encuentro con el Papa para poner en sus manos una preocupación, una enfermedad, una pérdida o una esperanza pendiente.
También hubo quienes viajaron desde lugares muy distantes. Marta, por ejemplo, llegó desde Juan José Castelli, en Chaco, junto con un contingente que partió en dos colectivos desde la parroquia Nuestra Señora del Valle. La localidad, conocida como la puerta del Impenetrable chaqueño, quedó representada en aquella multitud que se fue formando durante toda la jornada. Ella contó cuál era su deseo que, en medio de la vigilia, parecía resumir muchas de las intenciones que habían llevado los peregrinos hasta Córdoba: “que los argentinos tengamos unidad, paz, salud y trabajo”.