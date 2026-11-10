"Nadie sobra": la frase que los drones escribieron en una noche de fe y emoción a la espera de León XIV

Una peregrinación también hecha de pedidos y agradecimientos

No todos los peregrinos pudieron ubicarse cerca del escenario o de los sectores más próximos al lugar por donde pasaría el Papa. La cantidad de asistentes y las condiciones físicas de algunos fieles hicieron que muchos eligieran espacios más tranquilos para atravesar la vigilia. Fue el caso de Valeria Ordóñez, de San Miguel de Tucumán, que llegó acompañada por su familia. Un accidente laboral le había provocado la rotura del tendón rotuliano de una de sus piernas y, después de un año, todavía continúa con su proceso de recuperación. Por esa dificultad para desplazarse y ante el temor de sufrir algún golpe en medio de la multitud, decidió permanecer en un sector más alejado, mientras su hijo se ubicaba más adelante. Pero la distancia no modificaba el sentido de su presencia. Valeria llegó con mucha fe y con dos sentimientos que se mezclaban: el agradecimiento por su familia y el pedido de ayuda para poder recuperarse. “Más allá de pedirle, quiero agradecerle por mi familia y pedir que me ayude a terminar este proceso de recuperación”, contó.