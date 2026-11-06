EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Banfield en su último partido del año

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumán afrontará un partido que tendrá mucho más valor para el próximo año que para el actual. Desde las 22, el “Decano” visitará a Banfield en el estadio Florencio Solá, con el objetivo de cerrar el torneo Clausura con una alegría y sumar puntos importantes frente a un rival directo en la lucha por la permanencia de cara a 2027. Transmite TNT Sports.