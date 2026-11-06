EN VIVO: Atlético Tucumán visita a Banfield en su último partido del año

Falcioni tendrá dos bajas por suspensión
Atlético no podrá contar con Luciano Vallejo ni con Maximiliano Villa para visitar a Banfield. Ambos fueron expulsados en la derrota contra Argentinos Juniors y deberán cumplir sus respectivas sanciones. Las ausencias obligarán al entrenador a realizar modificaciones en la defensa.
Falcioni, ante un encuentro que podría ser el último de su ciclo
El partido contra Banfield también estará marcado por la incertidumbre sobre Julio César Falcioni. Aunque crecieron las versiones sobre una posible salida, el entrenador todavía no comunicó formalmente su intención de dejar el cargo. Sectores de la dirigencia respaldan su continuidad, pero la resolución llegará después de esta última presentación.
Una particularidad: el árbitro debutará en Primera División
Maximiliano Manduca tendrá esta noche un partido muy especial: será su debut como árbitro principal en la Liga Profesional. El juez, surgido de la Liga Santafesina, comenzó a dirigir en la Primera Nacional durante febrero de este año y recibió su primera designación para la máxima categoría. Adrián Franklin estará a cargo del VAR.
¿Por qué Atlético y Banfield son rivales directos por la permanencia?
Aunque ambos quedaron eliminados del Clausura, los puntos de esta noche serán fundamentales para 2027. Atlético acumula 65 unidades y Banfield 67 en la tabla de promedios que se utilizará el próximo año, que ya no contemplará la campaña de 2024. El “Decano” aparece último entre los equipos que conservaron la categoría y el “Taladro”, penúltimo. Si Atlético gana, lo superará en puntos acumulados: 68 contra 67.
Lo que tenés que saber
Atlético Tucumán afrontará un partido que tendrá mucho más valor para el próximo año que para el actual. Desde las 22, el “Decano” visitará a Banfield en el estadio Florencio Solá, con el objetivo de cerrar el torneo Clausura con una alegría y sumar puntos importantes frente a un rival directo en la lucha por la permanencia de cara a 2027. Transmite TNT Sports.