EN VIVO: Atlético Tucumán ganaba con comodidad, pero Banfield reaccionó y empató 2-2

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Juan Cruz Rodríguez debutará en Atlético

Una de las principales novedades de Atlético está en la defensa. Juan Cruz Rodríguez se perfila para reemplazar a Luciano Vallejo, quien fue expulsado contra Argentinos Juniors y deberá cumplir una fecha de suspensión. De confirmarse su titularidad, el zaguero zurdo tendrá su primera presentación oficial con la camiseta del “Decano”.