La reacción no le alcanzó: Atlético volvió a perder en el Monumental y quedó sin chances de acceder a los playoffs

Finalizó el partido
Argentinos defendió la ventaja que había sacado en el primer tiempo y se llevó los tres puntos.
46' ST: Falcón Pérez expulsó a Maximiliano Villa en Atlético
El jugador estaba en el banco de suplentes.
45' ST: se jugarán 5 minutos más
Atlético va con todo a buscar el empate, Argentinos intenta adelantarse en el campo.
45' ST: expulsado Vallejo en Atlético
El defensor estaba amonestado y pegó un "patadón". Era para roja directa, pero el juez le mostró la segunda amarilla. Atlético se queda con 10.
42' ST: dos cambios en Argentinos
"Nico" Diez mueve el banco para intentar despertar a sus jugadores. Adentro Coronel y Bravo; afuera Prieto y Porcel.
39' Gol de Atlético
Alexis Canelo no falló. Engañó a Cortes y acomodó la pelota junto al palo izquierdo del arquero. Atlético pierde 2-1, pero todavía tiene tiempo para buscar el empate.
39' Amonestado Mendoza en Argentinos
Vio la amarilla por protestar el penal.
38' Penal para Atlético
Falcón Pérez cobró un empujón de Mateo Mendoza. Atlético tiene la chance de ponerse a tiro en el resultado
32' ST: Lo tuvo Atlético
Granillo quedó de frente al arco, pero su débil remate se desvió en Muñoz y le quedó mansita en las manos a Cortes.
23' ST: Atlético se adelantó en el campo y busca el descuento
Los ingresos de Manuel Brondo, Facundo Pimienta y Alexis Canelo refrescaron al "Decano". El equipo de Falcioni ataca más buscando el gol que vuelva a meterlo en partido. El "Bicho", espera agazapado buscando la contra.
14' ST: Se "picó" en el Monumental
Una fuerte falta de Francisco Fernández generó un tumultó y el juez Yael Falcón Pérez repartió amarillas para todo lado. Además de Álvarez vieron la tarjeta Julián Fernández y Luis Ingolotti en Atlético; Brayan Cortes y Franco Paredes en Argentinos.
7' ST: El palo salvó a Argentinos
Brondo ganó en el área, metió un cabezazo esquinado y la pelota pegó en el palo. Atlético intenta meter al "Bicho" contra su arco.
Empezó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
42' PT: Gol de Argentinos
Clever Ferreira marcó un gol en contra a favor del "Bicho", que gana 2-0.
29' PT: Gol de Argentinos
Matías Giménez anotó el 1-0 a favor del "Bicho".
26' PT: Choque de estilos
Argentinos Juniors apuesta a la tenencia de la pelota con largas cadenas de pases, mientras que Atlético ataca de manera directa con el objetivo de lastimar por las bandas.
19' PT: Sin llegadas
Ni Atlético ni Argentinos pudo dominar el ritmo del partido. Si bien el "Bicho" muestra mayor dinámica a la hora de manejar la pelota, no logra profundizar en los últimos metros. Atlético, en tanto, no tiene un conductor en el equipo.
Comenzó el partido
Así es el "11" de Atlético para esta noche
Ingolotti (1), Di Plácido (24), Ferreira (26), Vallejo (36), Infante (32), Tesuri (11) (C), Fernández (5), Nicola (10), Godoy (31), Laméndola (23) y Díaz (9).
DT: Julio César Falcioni.
El "11" de Argentinos Juniors
Cortés (25), Paredes (17), Álvarez (16), Godoy (4), Prieto (20), Porcel (7), Carrizo (5), Gutiérrez (15), Oroz (11) (C), Verón (9) y Giménez (19).
Lo que tenés que saber
Atlético se prepara para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El “Decano”, que suma 17 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo fundamental en sus aspiraciones. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, contará con Fabrizio Llobet en el VAR y será televisado por ESPN Premium. Seguí en vivo todas las novedades, las formaciones y el minuto a minuto del partido.