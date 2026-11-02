La reacción no le alcanzó: Atlético volvió a perder en el Monumental y quedó sin chances de acceder a los playoffs

Lo que tenés que saber

Atlético se prepara para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El “Decano”, que suma 17 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo fundamental en sus aspiraciones. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, contará con Fabrizio Llobet en el VAR y será televisado por ESPN Premium. Seguí en vivo todas las novedades, las formaciones y el minuto a minuto del partido.