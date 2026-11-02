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EN VIVO Atlético Tucumán se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors por el Clausura

EN VIVO Atlético Tucumán se prepara para enfrentar a Argentinos Juniors por el Clausura

El “Decano” recibirá al “Bicho” desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15. El equipo de Julio César Falcioni necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Atlético se prepara para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El “Decano”, que suma 17 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo fundamental en sus aspiraciones. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, contará con Fabrizio Llobet en el VAR y será televisado por ESPN Premium. Seguí en vivo todas las novedades, las formaciones y el minuto a minuto del partido.

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