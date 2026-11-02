EN VIVO Atlético Tucumán pierde 2-0 frente a Argentinos Juniors

7' ST: El palo salvó a Argentinos
Brondo ganó en el área, metió un cabezazo esquinado y la pelota pegó en el palo. Atlético intenta meter al "Bicho" contra su arco.
Empezó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
42' PT: Gol de Argentinos
Clever Ferreira marcó un gol en contra a favor del "Bicho", que gana 2-0.
29' PT: Gol de Argentinos
Matías Giménez anotó el 1-0 a favor del "Bicho".
26' PT: Choque de estilos
Argentinos Juniors apuesta a la tenencia de la pelota con largas cadenas de pases, mientras que Atlético ataca de manera directa con el objetivo de lastimar por las bandas.
19' PT: Sin llegadas
Ni Atlético ni Argentinos pudo dominar el ritmo del partido. Si bien el "Bicho" muestra mayor dinámica a la hora de manejar la pelota, no logra profundizar en los últimos metros. Atlético, en tanto, no tiene un conductor en el equipo.
Comenzó el partido
Así es el "11" de Atlético para esta noche
Ingolotti (1), Di Plácido (24), Ferreira (26), Vallejo (36), Infante (32), Tesuri (11) (C), Fernández (5), Nicola (10), Godoy (31), Laméndola (23) y Díaz (9).
DT: Julio César Falcioni.
El "11" de Argentinos Juniors
Cortés (25), Paredes (17), Álvarez (16), Godoy (4), Prieto (20), Porcel (7), Carrizo (5), Gutiérrez (15), Oroz (11) (C), Verón (9) y Giménez (19).
Lo que tenés que saber
Atlético se prepara para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El “Decano”, que suma 17 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo fundamental en sus aspiraciones. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, contará con Fabrizio Llobet en el VAR y será televisado por ESPN Premium. Seguí en vivo todas las novedades, las formaciones y el minuto a minuto del partido.