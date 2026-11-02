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EN VIVO Atlético Tucumán pierde 2-0 frente a Argentinos Juniors

Atlético pierde 1-0 frente a Argentinos Juniors / Nicolás Núñez - Especial para LA GACETA.
Atlético pierde 1-0 frente a Argentinos Juniors / Nicolás Núñez - Especial para LA GACETA.

Matías Giménez abrió el marcador a favor del "Bicho"; Clever Ferreira anotó un tanto en contra.

Por Redacción Deportes Hace 4 Min
22:26 hs

7' ST: El palo salvó a Argentinos

Brondo ganó en el área, metió un cabezazo esquinado y la pelota pegó en el palo. Atlético intenta meter al "Bicho" contra su arco.

22:19 hs

Empezó el segundo tiempo

22:02 hs

Finalizó el primer tiempo

22:00 hs

42' PT: Gol de Argentinos

Clever Ferreira marcó un gol en contra a favor del "Bicho", que gana 2-0.

21:46 hs

29' PT: Gol de Argentinos

Matías Giménez anotó el 1-0 a favor del "Bicho".

21:44 hs

26' PT: Choque de estilos

Argentinos Juniors apuesta a la tenencia de la pelota con largas cadenas de pases, mientras que Atlético ataca de manera directa con el objetivo de lastimar por las bandas.

21:37 hs

19' PT: Sin llegadas

Ni Atlético ni Argentinos pudo dominar el ritmo del partido. Si bien el "Bicho" muestra mayor dinámica a la hora de manejar la pelota, no logra profundizar en los últimos metros. Atlético, en tanto, no tiene un conductor en el equipo.

21:17 hs

Comenzó el partido

20:44 hs

Así es el "11" de Atlético para esta noche

Ingolotti (1), Di Plácido (24), Ferreira (26), Vallejo (36), Infante (32), Tesuri (11) (C), Fernández (5), Nicola (10), Godoy (31), Laméndola (23) y Díaz (9).

DT: Julio César Falcioni.

20:44 hs

El "11" de Argentinos Juniors

Cortés (25), Paredes (17), Álvarez (16), Godoy (4), Prieto (20), Porcel (7), Carrizo (5), Gutiérrez (15), Oroz (11) (C), Verón (9) y Giménez (19).

Lo que tenés que saber

Atlético se prepara para enfrentar esta noche a Argentinos Juniors, desde las 21.15, en el Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura. El “Decano”, que suma 17 puntos y se encuentra a dos unidades de los puestos de clasificación a los playoffs, buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo fundamental en sus aspiraciones. El encuentro será dirigido por Yael Falcón Pérez, contará con Fabrizio Llobet en el VAR y será televisado por ESPN Premium. Seguí en vivo todas las novedades, las formaciones y el minuto a minuto del partido.

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