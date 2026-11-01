En vivo: Franco Colapinto largó bien y marcha en zona de puntos en el GP de México en la Fórmula 1

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Vuelta 29/71 | Hamilton pasó por boxes: lidera Antonelli y Colapinto avanza al 8° lugar

La detención de Lewis Hamilton alteró las posiciones de vanguardia. Andrea Kimi Antonelli heredó el primer lugar, escoltado por George Russell —quien todavía debe cumplir su recargo de 10 segundos— y Lando Norris; los tres sostienen el ritmo sin haber parado todavía en boxes.

Inmediatamente detrás del trío de punta se ubican Max Verstappen, Charles Leclerc y el propio Hamilton (calzando compuestos medios), quienes ya completaron su respectivo recambio de neumáticos. En el clasificador puntuable continúan Arvid Lindblad, Franco Colapinto consolidado en la octava posición, Nico Hülkenberg y Oliver Bearman.