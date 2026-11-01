En vivo: Franco Colapinto corre el GP de México en la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Luego de un sábado donde quedó cerca de pasar a la Q3, Franco Colapinto partirá desde el puesto 11 y aspira a sumar puntos luego de varias carreras. Por su parte, Kimi Antonelli necesita solamente terminar 9° o mejor para consagrarse como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.