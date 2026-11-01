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En vivo: Franco Colapinto corre el GP de México en la Fórmula 1

En vivo: Franco Colapinto corre el GP de México en la Fórmula 1

Desde las 17, el piloto argentino disputará la carrera en el autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Largará 11°.

Por Redacción Deportes Hace 1 Min
16:24 hs

Orden de largada confirmado: así se inicia el GP de México

Tras la sanción y exclusión de Liam Lawson —quien deberá partir desde el último cajón—, quedó oficializada la grilla definitiva para la final del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto moverá desde el 11° puesto, compartiendo la sexta fila con Nico Hülkenberg y a las puertas de la zona de puntos:

  1. Lewis Hamilton (Ferrari)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Kimi Antonelli (Mercedes)
  5. Max Verstappen (Red Bull)
  6. Lando Norris (McLaren)
  7. Isack Hadjar (Red Bull)
  8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
  9. Pierre Gasly (Alpine)
  10. Nico Hülkenberg (Audi)
  11. Franco Colapinto (Alpine)
  12. Oscar Piastri (McLaren)
  13. Gabriel Bortoleto (Audi)
  14. Oliver Bearman (Haas)
  15. Carlos Sainz (Williams)
  16. Alexander Albon (Williams)
  17. Fernando Alonso (Aston Martin)
  18. Ryo Hirakawa (Haas)
  19. Lance Stroll (Aston Martin)
  20. Sergio Pérez (Cadillac)
  21. Valtteri Bottas (Cadillac)
  22. Liam Lawson (Racing Bulls)

Lo que tenés que saber

Luego de un sábado donde quedó cerca de pasar a la Q3, Franco Colapinto partirá desde el puesto 11 y aspira a sumar puntos luego de varias carreras. Por su parte, Kimi Antonelli necesita solamente terminar 9° o mejor para consagrarse como el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

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