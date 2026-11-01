Precisamente, el libro “Padre Mugica” reconstruye la década de 1970 como un tiempo en que la vida de las personas no tenía mucho valor. Uno de los principales valores de esta obra consiste en que no es un libro que sólo se apoye en la “memoria” de los testigos, sino que, fundamentalmente, se sostiene en la “historia” de la investigación documentada. A partir de ello, es interpelado el papel de la Iglesia católica en la violencia de aquellos tiempos. Y no sólo por el hecho de que muchos de los llamados “extremistas” de los 70 habían sido aleccionados en ámbitos eclesiales respecto de armarse contra la injusticia. El asesinato de Aramburu merece, de parte del Movimiento de los Sacerdotes para el Tercer Mundo, no un repudio contundente, sino un sofisma: no era cristiano considerar la vida de una persona menos importante que la de otros (por Aramburu), ni tampoco más valiosa que la de otros seres humanos (en referencia a los fusilados por Aramburu). La vida de las personas, entonces, no era sagrada para las personas.